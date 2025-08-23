Cuban cambió su estilo y ahora se considera elegante: "Pensaba que los pantalones apretados y cuanto más gruesas las cadenas mejor"

Una joven cubana se ha vuelto tema de conversación en TikTok tras publicar un video donde muestra cómo cambió radicalmente su forma de vestir, dejando atrás los atuendos con logos de marcas, cadenas de oro y pantalones rotos, para abrazar el estilo old money y el quiet luxury, tendencias que hoy marcan pauta en el mundo de la moda.

“Soy cubana y antes pensaba que esto era vestir bien. Logo de marcas, pantalones apretados y rotos, mucho oro, mientras más gruesas las cadenas mejor. Crecí pensando que esto era vestir bien hasta que conocí el estilo old money y el luxury quiet y cambió por completo mi forma de vestir”, escribió la joven en el clip publicado en su cuenta de TikTok @yamis.jr.

En el video, la cubana inicia con un look típico de ostentación: gorra con logo de marca, cadenas doradas y pantalón ajustado. Acto seguido, transforma su imagen con varias propuestas que apuestan por la sobriedad, los cortes elegantes y la discreción de los accesorios, logrando un aire de sofisticación que muchos aplaudieron en redes.

“Soy orgullosamente cubana y estoy aquí para mostrar que los cubanos también tenemos buenos gustos y enseño a otras chicas a elevar su estilo con clase y elegancia”, añadió.

Los atuendos que luce incluyen combinaciones de sombreros de ala ancha, blusas frescas de lino, pantalones anchos en tonos claros y bolsos minimalistas, en contraste con los brillos y excesos del primer outfit.

El video ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos celebrando la transformación y el mensaje que envía. “Ojalá se haga viral para que algunas en Miami sepan de clase y categoría”, opinó un usuario, mientras otros destacaban que más allá de las marcas, el verdadero estilo radica en la elegancia y el buen gusto.