Choque entre lujoso Hyundai Palisade y una moto en La Habana conmociona a vecinos

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este sábado en la zona de Las Guásimas, municipio Arroyo Naranjo (La Habana), dejó como saldo serios daños materiales y un motociclista herido, cuyo estado aún se desconoce.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales y testigos en el lugar, el siniestro se produjo cuando un auto particular, de la marca Hyundai Palisade (matrícula P271494), una de las camionetas más modernas del fabricante surcoreano que circula en Cuba, no habría respetado una señal de “Pare” e impactó de frente contra una motocicleta que transitaba por la vía principal.

Facebook / Alexander Rios Cruz

Las imágenes difundidas en Facebook por el usuario Alexander Rios Cruz muestran al vehículo de gran porte con la parte delantera completamente destruida tras el choque, mientras que la moto quedó tendida en el asfalto con fuertes daños en su estructura. Varias piezas plásticas y metálicas de ambos medios quedaron esparcidas por la calle.

El accidente atrajo rápidamente la atención de decenas de vecinos, quienes se aglomeraron en el sitio para observar la escena y auxiliar al motorista. No obstante, hasta el momento no han trascendido reportes oficiales sobre la identidad ni el estado de salud del conductor de la moto.

Facebook / Alexander Rios Cruz

Este accidente se inscribe en un contexto donde las motocicletas y ciclomotores figuran entre los vehículos más implicados en la siniestralidad vial en Cuba, como reflejó un reciente informe del Órgano Especializado de Tránsito de la PNR, que alertó sobre el incremento de incidentes vinculados a estos medios y la frecuente circulación de conductores sin licencia, incluso menores de edad.

A ello se suma la precariedad de la infraestructura vial cubana, con calles en mal estado y señalización insuficiente, lo que aumenta los riesgos al volante. En ese escenario, la presencia de autos modernos y potentes como el Hyundai Palisad, cuando son conducidos de manera irresponsable, puede agravar la peligrosidad y propiciar episodios de conducción temeraria.

Las autoridades competentes no han emitido aún una nota oficial sobre lo sucedido en Las Guásimas, pero los residentes insisten en la urgencia de reforzar la seguridad vial en un municipio marcado por el deterioro de su infraestructura y la creciente circulación de motos y autos modernos importados.

De los almendrones a los autos modernos: Los choques que marcan las calles de La Habana

Este accidente no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de sucesos viales en La Habana que han puesto en evidencia la combinación de carreteras en mal estado, señalización deficiente y la circulación de vehículos modernos conducidos de manera temeraria.

El más reciente antecedente ocurrió el 9 de agosto de 2025, cuando un aparatoso choque entre dos autos modernos a la entrada de la capital generó un gran revuelo en redes sociales y provocó la interrupción del tránsito en la zona.

Meses antes, en enero de este año, un almendrón colisionó con un auto moderno en una concurrida calle habanera, un hecho que volvió a reflejar el riesgo de convivencia entre vehículos antiguos y de alta potencia en calles deterioradas.

En junio de 2024, un auto diplomático y un vehículo militar protagonizaron un sonado accidente en el Vedado, que reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los conductores en zonas urbanas con intenso tráfico.

Apenas unas semanas antes, en mayo de 2024, la colisión entre una moderna camioneta, un Volga y un auto blanco dejó imágenes impactantes de los destrozos ocasionados en la vía.

Ya en abril de 2024, un moderno vehículo había impactado contra un almendrón en otra peligrosa intersección del Vedado, dejando en claro la vulnerabilidad del tránsito en la capital, donde la falta de control efectivo y el mal estado de la infraestructura vial contribuyen a la reiteración de hechos similares.