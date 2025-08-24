Camión termina volcado en la vía Monumental cerca del puente de Santa Fe, en La Habana

Un camión terminó volcado en la vía Monumental antes del puente de Santa Fe, en el municipio de Guanabacoa, lo que volvió a poner bajo la lupa el actuar de los inspectores de tránsito en zonas peligrosas.

Testigos apuntan a que la ubicación escogida por los llamados “azules” fue determinante en el accidente.

El siniestro ocurrió en la mañana de este domingo y, según las imágenes compartidas en Facebook por el usuario La Tijera, así como por Alexander Ríos Cruz, el vehículo quedó en la cuneta mientras los bomberos trabajaban en la escena.

Captura de Facebook/La Tijera

Hasta el momento se desconocen las causas exactas y tampoco hay confirmación oficial sobre posibles lesionados o fallecidos.

Testigos presenciales responsabilizan a los inspectores de tránsito por detener vehículos en un tramo de pendiente sin barreras de protección, lo que habría provocado que el camión perdiera el control y terminara volcado.

Un ciudadano aseguró que los inspectores tenían estacionados más vehículos de los permitidos y que el chofer, al intentar rebasarlos, salió hacia la izquierda y se accidentó.

Otra versión coincide en que un inspector detuvo al camión en ese mismo punto y que el retroceso del vehículo, junto con el peso del contenedor, terminó volcándolo.

“Es que los azules tienen la costumbre de parar allí mismo, en el barranco”, denunció un usuario en redes sociales, quien cuestionó que esa práctica se repita en un lugar donde el riesgo es evidente.

La falta de información oficial mantiene abiertas las incógnitas sobre lo sucedido, mientras el episodio reaviva críticas a la gestión de los inspectores, señalados por la población como responsables de exponer a choferes y pasajeros en tramos inseguros de la capital cubana.

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este sábado en la zona de Las Guásimas, municipio Arroyo Naranjo (La Habana), dejó como saldo serios daños materiales y un motociclista herido, cuyo estado aún se desconoce.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales y testigos en el lugar, el siniestro se produjo cuando un auto particular, de la marca Hyundai Palisade (matrícula P271494), una de las camionetas más modernas del fabricante surcoreano que circula en Cuba, no habría respetado una señal de “Pare” e impactó de frente contra una motocicleta que transitaba por la vía principal.

En la propia jornada, otro siniestro en la intersección de las calles San Lázaro y Escobar, en el municipio de Centro Habana, donde testigos afirman que en la moto involucrada viajaba una niña pequeña, volvió a exponer los riesgos que enfrentan los ciudadanos en calles sin señalizaciones claras, con choferes que no respetan el derecho de vía y sin un sistema efectivo de control vial.

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del viernes en el municipio de Playa, en la intersección de las calles 19 y 46, dejó como saldo un automóvil volcado en plena vía, generando gran alarma entre los transeúntes y vecinos de la zona.

El miércoles en la Calzada de Santo Suárez, municipio de Diez de Octubre, La Habana, dejó no solo un motorista herido tras ser impactado por una rastra, sino también una escena de indignación social: un sujeto aprovechó la emergencia para robar las pertenencias de la víctima, en lugar de auxiliarla.

Entre enero y marzo de 2025 se registraron en Cuba 1,738 accidentes, 144 menos que en el mismo trimestre del año anterior. También hubo una reducción en los lesionados: 1,514 personas resultaron heridas, 87 menos que en 2024. Sin embargo, los fallecidos subieron de 146 a 173, un aumento de 27 muertes.

A pesar de la implementación de medidas de control, la accidentalidad vial es un problema crítico en Cuba. El gobierno sigue culpando al factor humano, mientras evita abordar causas estructurales como el deterioro de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la crisis del transporte público, que obliga a muchos a usar medios de transporte riesgosos.

En enero, el gobierno señaló a los conductores como los principales responsables de los accidentes de tránsito en Cuba, al evaluar las causas de los incidentes viales durante 2024.

No prestar la debida atención al control del vehículo fue la principal causa de accidentes de tráfico el año pasado, seguido del irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad, según un informe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En su reporte de los accidentes viales durante 2023, el gobierno cubano atribuyó al factor humano el 91 % de los siniestros ocurridos.

La ingestión de bebida alcohólicas o la violación de las leyes del tránsito aparecen también como causas frecuentes de los accidentes de tránsito. A ello se añade la necesidad de reforzar tanto los descansos obligatorios de los conductores profesionales como el mantenimiento estructural de los puentes y la señalización vial en puntos de alto riesgo.

A esos factores se suman el deterioro generalizado de autos antiguos que aún transitan en Cuba, junto con el mal estado de las carreteras, una combinación que resulta fatal e incide en los cada vez más mortíferos siniestros que se reportan en el país.

El gobierno cubano ha reconocido que el 75 % de las carreteras y vías de circulación del país se encuentran en un estado técnico entre regular y mal. Tal situación representa un desafío significativo para el régimen comunista, ya que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la prestación de servicios esenciales.

