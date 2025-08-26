ETECSA anuncia afectación programada en la telefonía móvil: Esta es la causa

Vídeos relacionados:

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó que en la madrugada del próximo 29 de agosto, entre las 00:00 y las 06:00 a.m., se interrumpirá parcial o totalmente el servicio de telefonía móvil para millones de usuarios, como parte de lo que califica como “trabajos técnicos de modernización”.

Según la nota oficial, durante esas seis horas se ejecutará “un cambio tecnológico en la plataforma que hospeda al 67% de los servicios móviles del país”.

Las líneas afectadas serán aquellas cuyos números comienzan con: 500, 501, 502, 503, 504, 509, 51, 52, 55, 56, 58, 59 y 62.

Millones de usuarios desconectados durante la madrugada

ETECSA ha asegurado que la afectación es necesaria para “fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones”, y que la renovación permitirá procesar solicitudes como cambios de línea, titularidad y servicios suplementarios (desvío de llamadas, buzón de voz, etc.).

También se indicó que usuarios de la Telefonía Fija Alternativa (TFA) se verán impactados, aunque no se ofrecieron cifras ni territorios específicos.

Como es habitual en este tipo de anuncios, no se ofrecieron garantías de mejora perceptible del servicio, ni compensaciones a los usuarios por el corte anunciado.

En su lugar, la empresa agradeció la comprensión y pidió que los ciudadanos se mantengan informados a través de sus canales institucionales.

Modernización, cortes y divisas: ¿Quién paga la factura?

Este anuncio llega menos de tres meses después de que la presidenta ejecutiva de ETECSA, Tania Velázquez, defendiera el aumento masivo de tarifas de telefonía e internet, calificándolo como un paso obligatorio para sostener la infraestructura tecnológica de la empresa:

“Los sistemas de ETECSA están en una situación sensible. Es una necesidad inyectar divisas”, justificó entonces.

La funcionaria alegó que el país no tiene recursos para mantener los servicios actuales, mucho menos para avanzar.

“Ni siquiera estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de sostener los servicios que tenemos”, dijo en medio de un fuerte rechazo social.

Más recaudación, mismos problemas

Pese a la justificación oficial, cifras recientes contradicen parte del discurso gubernamental. Según reveló el primer ministro Manuel Marrero en la Asamblea Nacional, ETECSA recaudó más de 24 millones de dólares en apenas 46 días tras el tarifazo, lo que equivale a más de medio millón de dólares diarios.

Sin embargo, esa recaudación, aunque alta, no alcanza los niveles previos a la subida de precios, lo que sugiere que el incremento tarifario no ha garantizado el “desarrollo” prometido, ni tampoco ha detenido las interrupciones ni las quejas por el deterioro del servicio.

Mientras tanto, el Gobierno profundiza la dolarización del sistema: prioriza recargas en USD, impone tarifas en moneda libremente convertible y limita los planes en moneda nacional.

Un esquema que ha sido criticado por amplios sectores de la sociedad como un modelo de “comunicación por castas”, donde solo quienes reciben remesas o acceden a divisas pueden permanecer conectados.

¿Modernización o parche temporal?

Aunque ETECSA insiste en que estos trabajos técnicos permitirán una mejor gestión de trámites -como reponer líneas perdidas o activar funciones complementarias- el historial de la empresa levanta dudas. Modernizaciones anteriores han resultado en más cortes, congestión, y un servicio lejos de mejorar su calidad real.

La interrupción programada del 29 de agosto vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿puede una empresa que sube precios, recauda millones y sigue recortando servicios justificarse en nombre de la “modernización”?

Por ahora, la mayoría de los cubanos seguirá pagando caro por un servicio limitado, con cortes anunciados o repentinos, sin opción de competencia ni canales de reclamo efectivos.