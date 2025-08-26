El estado de Florida anuncia nueva restricción que agrava la situación de los camioneros

Vídeos relacionados:

El estado de Florida anunció esta semana una nueva medida que endurece significativamente los requisitos para los camioneros comerciales que circulen por sus carreteras.

El anuncio recoge que se implementarán controles migratorios y pruebas de dominio del inglés en todas las estaciones de inspección agrícola del estado, que a partir de ahora funcionarán también como puestos de control fronterizo para conductores.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, explicó que los 23 puntos agrícolas de revisión se transformarán en estaciones de verificación de estatus migratorio y competencia lingüística, con el respaldo de agentes certificados bajo el programa federal 287(g), en cooperación directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si está aquí ilegalmente o no habla inglés, no tiene por qué conducir vehículos comerciales grandes en las carreteras de Florida”, declaró Uthmeier en una conferencia de prensa.

Además, remarcó que el estado está “evaluando todas las opciones legales para garantizar que conductores sin estatus migratorio legal o sin capacitación adecuada no operen vehículos pesados en nuestras vías”.

La medida también activa plenamente una orden ejecutiva emitida en mayo, que exige que todos los camioneros demuestren dominio del inglés como condición para operar en el estado.

Según el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, los controles incluirán nuevas tecnologías como escáneres de rayos X y la ampliación de carriles en los puntos de entrada para facilitar la inspección de cada vehículo que ingrese.

“Convertiremos estas estaciones en fortalezas de control migratorio y de seguridad vial”, afirmó Simpson.

Conflicto con estados “santuario” y presión federal

Florida ha ido más allá del ámbito estatal: exige al Gobierno federal que retire los fondos y revoque la autoridad para emitir licencias CDL a los estados de California y Washington, donde -según el fiscal Uthmeier- se habrían otorgado permisos de conducción comercial a inmigrantes indocumentados sin cumplir los estándares federales.

“Estados como California y Washington ignoraron las normas [...] y como resultado, tres personas murieron”, afirmó Uthmeier en una carta enviada al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

El Gobierno de Donald Trump respaldó la ofensiva y anunció la suspensión de todas las visas de trabajo para conductores comerciales, una decisión de impacto nacional que endurece aún más el panorama para los camioneros migrantes.

La tragedia que provocó la decisión

Esta escalada legal y política fue motivada por un accidente ocurrido el 12 de agosto en la autopista Florida Turnpike, cuando Harjinder Singh, un inmigrante indio de 28 años, realizó un giro en U ilegal con su semirremolque, provocando que una minivan se estrellara contra el remolque y murieran sus tres ocupantes.

Singh, quien había ingresado de forma irregular a EE.UU. en 2018, poseía licencias de conducción comercial emitidas por los estados de Washington (2023) y California (2024).

Las investigaciones posteriores determinaron que no hablaba inglés ni era capaz de identificar señales viales básicas.

De hecho, según el comunicado de las autoridades, “respondió correctamente solo dos de doce preguntas verbales e identificó solo una de cuatro señales de tráfico” en el examen realizado tras el siniestro.

Singh huyó a California junto a su hermano, copiloto en el camión, y fue detenido una semana después por agentes federales.

Actualmente enfrenta seis cargos criminales, incluidos tres por homicidio vehicular, y permanece sin derecho a fianza por considerarse un alto riesgo de fuga.

Uthmeier acusa negligencia en los exámenes de conducción

El fiscal general de Florida acusa a jurisdicciones “santuario” como California, Washington y Nueva Jersey de facilitar licencias CDL a personas que no califican ni cumplen con las exigencias básicas del transporte comercial.

Además del caso de Singh, Uthmeier citó la detención de otro conductor indocumentado, Roberto Carlos Vergara, que fue interceptado en el condado de Bay mientras operaba un camión comercial con una licencia CDL emitida en Nueva Jersey.

“Es difícil imaginar que alguien que no hable inglés pueda pasar estos exámenes y recibir la autorización necesaria”, criticó Uthmeier en declaraciones recogidas por Fox News.

El fiscal también anunció que se investigará a los funcionarios y empresas que hayan aprobado o facilitado licencias a inmigrantes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Temores de discriminación y exclusión laboral

La decisión de Florida ha generado alarma entre organizaciones de camioneros y defensores de derechos migratorios, quienes advierten que la medida puede generar discriminación, perfilamiento racial y pérdida de empleo masiva, especialmente entre conductores que, pese a estar legalizados o tener licencias vigentes en otros estados, ahora temen transitar por Florida.

Además, algunos sectores temen que esta política interrumpa cadenas de suministros al limitar aún más la disponibilidad de transportistas en un sector que ya enfrenta escasez de mano de obra calificada.

Una señal del rumbo nacional

Con esta medida, Florida inaugura una nueva etapa en la política migratoria aplicada a la industria del transporte: vincular el estatus migratorio y el dominio del inglés como requisitos obligatorios para operar camiones pesados, al margen de las licencias obtenidas en otros estados.

Lejos de ser una respuesta aislada a un accidente fatal, la acción impulsada por Uthmeier forma parte de una estrategia más amplia de confrontación con los estados santuario y de endurecimiento migratorio nacional, cuyo impacto amenaza con desbordar las fronteras del estado y extenderse por todo el país.