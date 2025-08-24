Camión pierde el control y se vuelca en rotonda de Santa Clara

Vídeos relacionados:

Un camión se volcó en una rotonda peligrosa en Santa Clara, Villa Clara, sin que haya que lamentar lesionados.

“Accidente en el Amanecer, rotonda de Autopista y Circunvalación, Santa Clara Villa Clara”, comentó el usuario Osmeidi Ruiz en el grupo de Facebook “Accidentes Automovilísticos en cuba e Información en la vía”.

En los comentarios a la publicación, amigos del chófer del camión aclararon que, pese a lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar lesionados.

Para otros comentaristas se trata de un accidente evitable, pues se trata de una curva donde cualquier exceso de velocidad o indiscreción al volante pueden provocar este desenlace.

No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en esta rotonda. En junio pasado, un almendrón y un Peugeot 405 chocaron sin que tampoco se lamentara la pérdida de vidas humanas.

Este domingo también un camión se volcó en la vía Monumental antes del puente de Santa Fe, en el municipio de Guanabacoa, La Habana, lo que volvió a poner bajo la lupa el actuar de los inspectores de tránsito en zonas peligrosas.

Por su parte, en la tarde del sábado, un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la zona de Las Guásimas, municipio Arroyo Naranjo (La Habana), dejó como saldo serios daños materiales y un motociclista herido, cuyo estado aún se desconoce.

Entre enero y marzo de 2025 se registraron en Cuba 1,738 accidentes, 144 menos que en el mismo trimestre del año anterior. También hubo una reducción en los lesionados: 1,514 personas resultaron heridas, 87 menos que en 2024. Sin embargo, los fallecidos subieron de 146 a 173, un aumento de 27 muertes.

A pesar de la implementación de medidas de control, la accidentalidad vial es un problema crítico en Cuba. El gobierno sigue culpando al factor humano, mientras evita abordar causas estructurales como el deterioro de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la crisis del transporte público, que obliga a muchos a usar medios de transporte riesgosos.

