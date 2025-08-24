Camión pierde el control y se vuelca en rotonda de Santa Clara

Vídeos relacionados:
Un camión se volcó en una rotonda peligrosa en Santa Clara, Villa Clara, sin que haya que lamentar lesionados.
“Accidente en el Amanecer, rotonda de Autopista y Circunvalación, Santa Clara Villa Clara”, comentó el usuario Osmeidi Ruiz en el grupo de Facebook “Accidentes Automovilísticos en cuba e Información en la vía”.
En los comentarios a la publicación, amigos del chófer del camión aclararon que, pese a lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar lesionados.
Para otros comentaristas se trata de un accidente evitable, pues se trata de una curva donde cualquier exceso de velocidad o indiscreción al volante pueden provocar este desenlace.
No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en esta rotonda. En junio pasado, un almendrón y un Peugeot 405 chocaron sin que tampoco se lamentara la pérdida de vidas humanas.
Este domingo también un camión se volcó en la vía Monumental antes del puente de Santa Fe, en el municipio de Guanabacoa, La Habana, lo que volvió a poner bajo la lupa el actuar de los inspectores de tránsito en zonas peligrosas.
Por su parte, en la tarde del sábado, un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la zona de Las Guásimas, municipio Arroyo Naranjo (La Habana), dejó como saldo serios daños materiales y un motociclista herido, cuyo estado aún se desconoce.
Entre enero y marzo de 2025 se registraron en Cuba 1,738 accidentes, 144 menos que en el mismo trimestre del año anterior. También hubo una reducción en los lesionados: 1,514 personas resultaron heridas, 87 menos que en 2024. Sin embargo, los fallecidos subieron de 146 a 173, un aumento de 27 muertes.
A pesar de la implementación de medidas de control, la accidentalidad vial es un problema crítico en Cuba. El gobierno sigue culpando al factor humano, mientras evita abordar causas estructurales como el deterioro de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la crisis del transporte público, que obliga a muchos a usar medios de transporte riesgosos.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Por qué aumentan las muertes en accidentes de tránsito en Cuba a pesar de la reducción en el número total de accidentes?
Las muertes en accidentes de tránsito en Cuba han aumentado debido a que los siniestros son más letales, aunque el número total de accidentes haya disminuido. Las causas incluyen la falta de infraestructura adecuada, el mal estado de las carreteras y la responsabilidad atribuida al factor humano, como la distracción al volante y el exceso de velocidad.
¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito en Cuba?
El factor humano es la principal causa de los accidentes de tránsito en Cuba, con un 91 % de incidencia. Esto incluye la falta de atención al control del vehículo, irrespeto al derecho de vía y exceso de velocidad. Además, el mal estado de las carreteras y el deterioro del parque vehicular agravan la situación.
¿Cómo afecta el estado de las carreteras a la seguridad vial en Cuba?
El mal estado de las carreteras en Cuba afecta significativamente la seguridad vial. El 75 % de las vías están en condiciones técnicas entre regular y mal, lo que incrementa el riesgo de accidentes. La falta de señalización adecuada y la deficiente infraestructura contribuyen a la alta siniestralidad en el país.
¿Qué medidas ha implementado el gobierno cubano para reducir los accidentes de tránsito?
El gobierno cubano ha implementado medidas de control como la imposición de multas y retirada de licencias, además de aumentar la vigilancia en las vías. Sin embargo, estas medidas no han abordado de manera efectiva las causas estructurales como el deterioro de las carreteras, limitando su impacto en la reducción de accidentes.
