Díaz-Canel promete respaldo total a Maduro en su lucha contra Estados Unidos

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel salió este lunes en defensa de Nicolás Maduro y prometió apoyo incondicional a su aliado venezolano, justo cuando Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe con destructores y buques anfibios frente a las costas de Venezuela.
“Toda la solidaridad y el apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el presidente Nicolás Maduro”, escribió Díaz-Canel en X, asegurando que la “fortaleza de la unión cívico-militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas”.
La Habana se alinea así con Caracas en un momento de máxima tensión regional. Washington duplicó la recompensa por la captura de Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, y ha movilizado una fuerza naval de más de 4,000 efectivos, incluidos marines, con capacidad para operaciones anfibias.
El Pentágono insiste en que el operativo responde a la lucha contra el narcotráfico, pero tanto Caracas como La Habana lo denuncian como una maniobra intervencionista.
Maduro, acusado por EE.UU. de liderar el Cartel de los Soles y coordinar envíos masivos de cocaína, respondió rodeado de militares y con tono desafiante: un intento de captura, advirtió, podría significar “el fin del imperio americano”. En paralelo, activó la movilización de millones de milicianos para “defender mares, cielos y tierras”.
Con el despliegue estadounidense frente a Venezuela, Cuba refuerza su papel como escudo político del chavismo. Para Díaz-Canel, la amenaza militar de Washington es la oportunidad de mostrar que la suerte de Caracas y La Habana sigue entrelazada, a pesar de la profunda crisis interna que atraviesa la isla.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.