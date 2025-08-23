Cubano arrestado por tráfico de migrantes en Texas entra en lista negra del ICE "Lo peor de lo peor"

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó este viernes de la detención de un cubano de 46 años, quien ahora figura en la lista de delincuentes extranjeros "más peligrosos" arrestados recientemente en Estados Unidos.

Bárbaro Reyes-Gómez, ciudadano cubano, fue capturado el 22 de agosto por la oficina de ICE en San Antonio, Texas, tras haber sido condenado por tráfico de inmigrantes ilegales en Eagle Pass, delito por el que cumplió una sentencia de 13 meses de prisión.

Su inclusión en la lista conocida como “Lo peor de lo peor” forma parte de la estrategia del ICE para visibilizar a los extranjeros con historial criminal en territorio estadounidense.

Captura de pantalla / ICE

La agencia sostiene que estas detenciones son clave para “proteger a las comunidades” y reafirma su compromiso de priorizar la expulsión de individuos con antecedentes penales graves.

El caso de Reyes-Gómez se suma al de otros cubanos detenidos en las últimas semanas en distintos estados del país, todos con condenas por delitos considerados de alto riesgo.

Lo más leído hoy:

Con estas operaciones, el ICE busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la criminalidad en la población migrante.

Aunque ICE no especificó si será deportado o enfrentará nuevos cargos, el caso ha reavivado el debate sobre el trato a los migrantes, el uso del discurso punitivo por parte de las autoridades migratorias y los riesgos que enfrentan miles de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vías irregulares, muchas veces cayendo en redes de tráfico humano.

El ICE también anunció la detención, semanas atrás, de Osmani Mompié, un ciudadano cubano condenado por conspirar para transportar inmigrantes indocumentados, en un operativo llevado a cabo por su oficina en Nueva Orleans.

Según la información oficial, Mompié fue arrestado por su implicación en actividades que pusieron en peligro la vida de otras personas al facilitar el cruce irregular de fronteras. ICE calificó al detenido como “delincuente” y advirtió que cualquier persona en esa condición debe "esperar un arresto".

Preguntas frecuentes sobre la detención de Bárbaro Reyes-Gómez y otros cubanos por ICE