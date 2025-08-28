Deportistas cubanos que escaparon en Paraguay explican su decisión y planes futuros

“En Cuba la situación es muy difícil y estamos buscando una mejoría en nuestras vidas y para nuestro deporte”, dijo el remero Félix Puentes Batista en declaraciones al canal SNT de Paraguay, donde los cuatro atletas cubanos que abandonaron recientemente la delegación nacional hablaron por primera vez desde su deserción.

Los tres remeros cubanos Félix Puentes Batista, Robert Landy Fernández Agramonte y Keiler Ávila Núñez, decidieron no regresar con la delegación oficial que participó en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025. En su lugar, expresaron su intención de permanecer en Paraguay y solicitar refugio.

“Queremos seguir practicando remo. Si nos dan la oportunidad, nosotros representaremos a Paraguay”, expresó Robert Fernández durante la entrevista.

También aseguró que, aunque su familia en la isla no recibió bien la noticia en un inicio, finalmente comprendieron su decisión: “Saben que lo que quiero es mejorar y poder ayudarlos a ellos también en Cuba”.

Los jóvenes afirmaron haber recibido apoyo de ciudadanos paraguayos y de miembros de la comunidad cubana en el país sudamericano.

Todos abandonaron la delegación cubana con la ropa que llevaban puesta y sin pasaportes, lo que ha dificultado sus primeros días fuera del control estatal cubano.

Lo más leído hoy:

El lanzador de bala cubano Emanuel Ramírez también expresó su deseo de quedarse en Paraguay y continuar su carrera deportiva allí.

“No están desaparecidos, se fueron por voluntad propia”

Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, aclaró públicamente la semana pasada que los atletas no están desaparecidos ni fueron secuestrados. “Dejaron su delegación por voluntad propia. Nos enteramos por comunicación de la delegación cubana y fuimos nosotros los que hicimos la denuncia correspondiente”, declaró a la prensa local.

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, confirmó que los cuatro atletas, todos mayores de edad, manifestaron su deseo de establecerse en ese país.

También desertaron en estos Juegos Panamericanos, la jugadora de balonmano Suannet de la Caridad Nápoles Jiménez y el judoca Jonathan Delgado. Los seis jóvenes se están adaptando al país de acogida, con un invierno al que no están acostumbrados.

En la entrevista no mencionaron cómo marchan sus trámites de presentarse ante la Comisión Nacional de Refugiados para iniciar el proceso de solicitud de asilo político en Paraguay, pero los cuatro entrevistados coinciden en que su intención es permanecer en ese país.

Primeros pasos fuera del control cubano

Robert Fernández mencionó que, con la ayuda de Carlos Carrera, miembro de la Academia Paraguaya de Coctelería, se están organizando actividades de apoyo para los deportistas cubanos.

El próximo sábado, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., se realizará un espacio de encuentro con personas interesadas en ayudarlos, ya que necesitan ropa, alimentos y alojamiento.

“Estamos buscando clubes de remo que quieran integrarnos a sus equipos”, indicó Fernández.

El equipo de remo trajo la primera medalla para Cuba

Antes de su deserción, los remeros formaron parte del equipo que ganó la primera medalla para Cuba en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

El conjunto del ocho remos con timonel obtuvo bronce con un tiempo de 5:45.96 minutos, detrás de Chile y Brasil.

Fugas deportivas: un patrón cada vez más frecuente

En los últimos años, se ha hecho cada vez más habitual la deserción de deportistas cubanos durante eventos internacionales. En noviembre de 2023, durante los Panamericanos de Santiago de Chile, cinco jugadoras de hockey y un vallista abandonaron la delegación oficial.

Detrás de cada fuga hay historias personales marcadas por la incertidumbre y la búsqueda de un futuro con más libertades. El Comité Olímpico Paraguayo ha evitado pronunciarse sobre el trasfondo político del caso, pero la situación refleja un fenómeno creciente que trasciende lo deportivo.

Hasta el momento, las autoridades paraguayas no han ofrecido detalles sobre el curso migratorio de los atletas ni si recibirán apoyo institucional o de organizaciones de derechos humanos.

Preguntas frecuentes sobre la deserción de deportistas cubanos en Paraguay