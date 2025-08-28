El sándwich cubano de los bomberos de Miami que enciende las redes sociales

Los bomberos de Miami-Dade celebran el Día del Sándwich Cubano compartiendo el delicioso bocadillo en la estación. Su video encendió pasiones al ver cómo se desempeñan los rescatistas en la cocina.

Jueves, 28 Agosto, 2025 - 09:43

Bombero Kenny Bryant muestra su receta del Sándwich Cubano Foto © Instagram Miami Fire Rescue

Desde la estación 8 en Coconut Grove, el bombero Kenny Bryant no solo apaga fuegos, también enciende pasiones culinarias con su versión del clásico sándwich cubano.

El Departamento de Bomberos de Miami destacó a Bryant como el chef de la jornada, tras compartir el 23 de agosto un video donde celebran el Día Nacional del Sándwich Cubano, de un modo singular en la estación.

Bryant mostró su paso a paso para preparar este ícono gastronómico que une tradición y sabor en un solo bocado. La receta incluye pan cubano, mostaza, jamón, cerdo asado, queso y pepinillos encurtidos, todo prensado a la perfección en una plancha de bocaditos untada con mantequilla.

Más allá de las emergencias, en esta estación de bomberos también se cocina con pasión. Ellos atienden más de 100,000 llamadas al año, y aseguran que una buena alimentación es clave para mantenerse fuertes y motivados.

El resultado del video de los bomberos de Miami es un sándwich cubano digno de cualquier restaurante, y con el calor humano de una cocina llena de personas que no le teme al fuego, porque están preparados para lidiar con el peligro.

Su propuesta culinaria es una muestra más de cómo la cultura cubana sigue dejando huella en cada rincón de la ciudad del Sol.

Preguntas frecuentes sobre el sándwich cubano y su impacto cultural en Miami y Tampa

¿Cuál es la receta tradicional del sándwich cubano en Miami?

La receta tradicional del sándwich cubano en Miami incluye pan cubano, jamón, cerdo asado, queso suizo y pepinillos, prensados a la perfección en una plancha. A diferencia de otras versiones, como la de Tampa, no lleva ingredientes como salami.

¿Por qué el sándwich cubano de Tampa incluye salami?

En Tampa, el sándwich cubano incluye salami debido a la influencia de la comunidad italiana en Ybor City. Esta versión refleja un mestizaje cultural que data de finales del siglo XIX, cuando inmigrantes cubanos, españoles e italianos trabajaban juntos en la ciudad.

¿Cómo celebran los bomberos de Miami-Dade el Día Nacional del Sándwich Cubano?

Los bomberos de Miami-Dade celebraron el Día Nacional del Sándwich Cubano con un video en el que el bombero Kenny Bryant mostró cómo preparar este icónico platillo. El video resalta la preparación del sándwich en la estación de bomberos, combinando tradición culinaria con el espíritu de servicio de los bomberos.

¿Qué simboliza el sándwich cubano en la cultura de Florida?

El sándwich cubano es un emblema cultural tanto en Miami como en Tampa. En Miami, representa la tradición cubana pre-revolucionaria y la identidad de los exiliados cubanos. En Tampa, simboliza el mestizaje cultural y la herencia de la comunidad inmigrante. Ambas ciudades lo consideran parte fundamental de su identidad local.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.

