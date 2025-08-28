El sándwich cubano de los bomberos de Miami que enciende las redes sociales

Desde la estación 8 en Coconut Grove, el bombero Kenny Bryant no solo apaga fuegos, también enciende pasiones culinarias con su versión del clásico sándwich cubano.

El Departamento de Bomberos de Miami destacó a Bryant como el chef de la jornada, tras compartir el 23 de agosto un video donde celebran el Día Nacional del Sándwich Cubano, de un modo singular en la estación.

Bryant mostró su paso a paso para preparar este ícono gastronómico que une tradición y sabor en un solo bocado. La receta incluye pan cubano, mostaza, jamón, cerdo asado, queso y pepinillos encurtidos, todo prensado a la perfección en una plancha de bocaditos untada con mantequilla.

Más allá de las emergencias, en esta estación de bomberos también se cocina con pasión. Ellos atienden más de 100,000 llamadas al año, y aseguran que una buena alimentación es clave para mantenerse fuertes y motivados.

El resultado del video de los bomberos de Miami es un sándwich cubano digno de cualquier restaurante, y con el calor humano de una cocina llena de personas que no le teme al fuego, porque están preparados para lidiar con el peligro.

Su propuesta culinaria es una muestra más de cómo la cultura cubana sigue dejando huella en cada rincón de la ciudad del Sol.

Preguntas frecuentes sobre el sándwich cubano y su impacto cultural en Miami y Tampa