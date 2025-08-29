Familiares de funcionaria de Sancti Spíritus condenada por malversación salen en su defensa: ¿Qué revelaron?

Vídeos relacionados:

Cinco directivos de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus fueron sancionados por delitos de negligencia y malversación que provocaron pérdidas superiores a 97 millones de pesos; tras el escándalo, familiares y allegados de una de las principales acusadas salieron en su defensa en redes sociales.

Según recogió el diario independiente 14yMedio, a partir de comentarios realizados por familiares en las redes sociales de este medio, la hija de la directora de la entidad —identificada por las iniciales D.S. y condenada a 20 años de prisión— aseguró que su madre fue víctima de una injusticia, pues durante varios meses estuvo enferma de hepatitis reactiva y no pudo ejercer sus funciones.

En ese período, dijo, se realizaron ventas en la empresa “a sus espaldas” a un supuesto representante de un proyecto local que resultó ser un estafador.

El hombre adquirió mercancías y luego abandonó el país sin pagar. “Fueron juzgados por malversación sin haberse cogido ningún dinero, solo le vendieron a un tipo que nunca pagó y se fue del país. Ahora me pregunto: ¿es ético que se desmoralice así a un ser humano sin saber bien lo que pasó?”, escribió la hija, según reseñó 14yMedio.

Otros allegados reforzaron esta versión, afirmando ser testigos de la enfermedad de la funcionaria y calificándola como una “gran mujer que siempre defendió la revolución”.

Una amiga de la familia criticó que mientras se condena severamente a personas como D.S., “a los que nos tienen robando e inventando para malvivir en ese país endemoniado les rendimos pleitesía y los dejamos seguir impunemente”.

Lo más leído hoy:

En redes sociales, el intercambio se tornó polémico: mientras unos exigían castigos más severos, familiares y conocidos defendieron a la acusada, insistiendo en que lo ocurrido fue una estafa y no un acto de malversación.

La defensa ha prometido llevar el caso “hasta donde se tenga que llegar” para que se reconozca lo que consideran la verdadera verdad.

El caso: pérdidas de más de 97 millones de pesos

Durante las audiencias trascendidas los días 22 y 23 de agosto en la Sala Penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus se revelaron hechos ocurridos entre 2023 y 2024 que involucraron tanto negligencia en la gestión de recursos como contratos irregulares con actores externos, ocasionando daños millonarios a la empresa.

Uno de los episodios más llamativos estuvo relacionado con la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna de los trabajadores, ubicada en el almacén de insumos de la UEB Comercializadora y Servicios.

En dos ocasiones, la cámara sufrió desperfectos mecánicos que impidieron mantener la refrigeración necesaria. Aun conociendo la gravedad del problema, los directivos no implementaron alternativas eficaces para salvar grandes cantidades de salami, sardinas, masas de hamburguesa, picadillo de res y de cerdo, así como minutas de pescado.

El caso de mayor peso económico estuvo vinculado a las operaciones con el supuesto trabajador por cuenta propia, estafador, quien se presentó como representante de un Proyecto de Desarrollo Local.

Pese a la norma que exige el pago inmediato de las mercancías, los funcionarios le entregaron en varias ocasiones insumos sin desembolso alguno, confiando en que con estas operaciones podrían mejorar los ingresos de la entidad y garantizar el pago a los trabajadores.

El individuo se apropió de productos por más de 94 millones de pesos y abandonó el país, lo que hizo imposible recuperar el dinero.

Las sanciones dictadas fueron ejemplarizantes: la exdirectora general, que ocupó el cargo hasta abril de 2024, recibió 20 años de privación de libertad; el director de la UEB Comercializadora fue condenado a 18 años; el director comercial, a 16; y el asesor jurídico, a 10.

El anterior director general, que estuvo al frente en 2023, fue sentenciado a dos años y seis meses de privación de libertad, sustituida por trabajo correccional con internamiento.

Preguntas frecuentes sobre el caso de malversación en Sancti Spíritus