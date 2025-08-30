Lo atraparon: ICE detiene en Denver a un cubano con oscuro historial

Vídeos relacionados:

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Denver arrestaron este jueves a Yosvani Hernández-Sánchez, un ciudadano cubano de 36 años con antecedentes penales relacionados con delitos de drogas, quien permanecerá bajo custodia mientras se define su proceso de inmigración.

Según el reporte oficial, Hernández-Sánchez había ingresado anteriormente en el sistema judicial estadounidense por cargos vinculados al narcotráfico, lo que motivó a las autoridades a catalogarlo como una amenaza a la seguridad pública.

El ICE confirmó que el detenido será presentado ante una corte de inmigración, donde se determinará si procede su deportación o si podrá permanecer en el país bajo alguna figura legal. Mientras tanto, seguirá en un centro de detención federal a la espera de la resolución del caso.

Este arresto forma parte de las operaciones regulares de ICE en Colorado, donde se prioriza la detención de extranjeros con historial criminal. Las autoridades recalcaron que el objetivo es reforzar la seguridad comunitaria y aplicar de manera estricta las leyes migratorias.

La detención de Hernández-Sánchez se suma a otros casos recientes en los que cubanos con antecedentes delictivos han sido puestos bajo custodia en diferentes ciudades de Estados Unidos, como parte de la política de “tolerancia cero” frente a inmigrantes con historial criminal.

También esta semana ICE anunció la captura de tres ciudadanos cubanos con amplio historial criminal en operativos realizados en Puerto Rico, San Diego y Nueva Orleans, como parte de su estrategia de “tolerancia cero” contra inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos en Estados Unidos.

En un operativo, ICE San Diego informó la detención de Bernardo Hernández, de 71 años, también de origen cubano, con un largo historial delictivo que incluye narcotráfico, posesión de drogas y conducción temeraria.

La agencia lo calificó como “un claro peligro para la comunidad” y aseguró que continuará sacando a criminales de las calles.

Mientras tanto, ICE Nueva Orleans confirmó el arresto de Jorge Nadal, acusado de posesión de cocaína en tres ocasiones, distribución de drogas y robo simple.

Otro de los arrestos ocurrió a finales del mes pasado en San Juan, Puerto Rico, donde agentes de esa agencia gubernamental estadounidense detuvieron a Maykel Negrín Núñez, acusado de homicidio, violaciones a la Ley de Armas, transporte ilegal de armas de fuego y abuso conyugal.

