Desgarrador testimonio de la tía de bebé de cinco meses fallecido por inundaciones en La Habana

Karen Rodríguez Dueñas, tía del bebé de cinco meses fallecido este lunes durante las inundaciones en el municipio Cerro, La Habana, ha ofrecido un desgarrador testimonio sobre lo ocurrido.

“Nosotros todos estábamos dentro de las casas, con los muchachos. Eso fue impresionante, segundos, no nos dio tiempo a nada. El muro que dividía las casas de un taller colapsó y se vino abajo, y el agua entró para todas las casas”, indicó en declaraciones a Mario J. Pentón para Martí Noticias.

“A mí me dio tiempo a sacar a mi bebé, pero a mi cuñada no le dio tiempo a sacar a 'mi bebito' de cinco meses, que era la edad que tenía mi sobrinito", añadió visiblemente emocionada.

Finalmente, Karen detalló: "Cuando los rescatistas vinieron, lo lograron sacar de atrás de la puerta, que era donde estaba el niño porque no lo hallábamos por ninguna parte”.

El menor, identificado como Neimar Francisco Valdés Pérez, fue arrastrado por la corriente de agua tras el derrumbe del muro.

El testimonio de Karen Rodríguez confirma los detalles que había dado previamente en redes una vecina, quien aseguró que la fuerza del agua también arrastró a la madre, que tardó unos segundos en recuperarse y darse cuenta de que el niño ya no estaba.

Lo más leído hoy:

Los rescatistas lo encontraron con vida y le practicaron maniobras de reanimación, pero falleció en el hospital.

Uno de los bomberos que participó en el rescate, Enmanuel Díaz Rodríguez, publicó en Facebook: “Vuela alto pequeño, te sacamos con vida pero no lograste sobrevivir. No sabes cómo nos sentimos los bomberos que te sacamos”.

El cuerpo fue velado en la funeraria La Nacional, desde donde salió el cortejo fúnebre a las 8:20 de la mañana del martes, de acuerdo con el diario 14ymedio.

En La Habana, las lluvias intensas suelen provocar inundaciones repentinas, sobre todo en zonas bajas y con sistemas de alcantarillado obstruidos por basura.

El colapso de muros y otras estructuras debilitadas es un riesgo constante, pese a las denuncias vecinales sobre filtraciones, grietas y peligro de derrumbe.

Las imágenes registradas al amanecer del martes mostraban calles cubiertas de muebles destruidos, muros derribados y restos arrastrados por la corriente. De acuerdo con reportes locales, las lluvias e inundaciones ocurridas entre lunes y martes provocaron al menos otros dos derrumbes que dejaron heridos.

Hasta el cierre de esta nota, la muerte del bebé de cinco meses en el municipio Cerro no había sido confirmada por los medios oficiales de prensa.