Sancionado cubano a ocho años de cárcel por tráfico de droga

Un joven de 24 años fue condenado a 8 años de prisión en Santiago de Cuba por tráfico de drogas.

El acusado se dedicaba a la comercialización de marihuana y cocaína, según un reporte de Tele Turquino que reseñó el juicio ejemplarizante donde fue condenado.

El 12 de septiembre de 2024, Oficiales de la Dirección Nacional Antidrogas efectuaron un registro en su domicilio ubicado en la calle Estrella núm. 99, entre calle E y calle 11, reparto Jiménez del municipio Santiago de Cuba

Los oficiales ocuparon 6 envoltorios de marihuana con un peso de 10,94 gramos, un plato de cristal, cuatro fragmentos de cuchilla de afeitar que tenían presencia de cocaína, así como 6 fragmentos de piedra pequeñas en forma de crack con peso neto de 1,26 gramos.

El joven mezclaba la marihuana con picadura vegetal para hacer cigarros y con la cocaína elaboraba piedras de crack, explica el reporte.

En junio, una ciudadana venezolana de 64 años fue condenada en Santiago de Cuba por el delito de tráfico de drogas, al término de un juicio oral celebrado recientemente en el tribunal provincial.

La información fue divulgada este martes por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba a través de su perfil en Facebook, donde se destacó el carácter ejemplarizante del proceso judicial y el compromiso del sistema penal con la política de Tolerancia Cero contra el narcotráfico.

Endurecen sanciones

Esta semana, el Tribunal Supremo Popular de Cuba lanzó una seria advertencia sobre el crecimiento del consumo y tráfico de drogas sintéticas en la isla, especialmente en La Habana, y aprobó un dictamen que endurece las sanciones penales para quienes tengan o distribuyan estas sustancias altamente tóxicas.

El Supremo aclaró que ya no será necesario que un acusado posea una libra (460 gramos) de droga para ser procesado bajo el artículo de “cantidades relativamente grandes” del Código Penal.

En el caso de los cannabinoides sintéticos, bastará demostrar, mediante peritajes en toxicología y criminalística, que la sustancia es de alta toxicidad, cuántas dosis podían derivarse de lo incautado y el potencial daño a la salud pública.

Para la tenencia ilícita, la calificación será bajo el Artículo 236 inciso a), con penas de uno a tres años de cárcel o multas de hasta mil cuotas, como ocurre con sustancias de la potencia de la cocaína.

