Sancionado cubano a ocho años de cárcel por tráfico de droga

Un joven de 24 años fue condenado a 8 años de prisión en Santiago de Cuba por tráfico de drogas.
El acusado se dedicaba a la comercialización de marihuana y cocaína, según un reporte de Tele Turquino que reseñó el juicio ejemplarizante donde fue condenado.
El 12 de septiembre de 2024, Oficiales de la Dirección Nacional Antidrogas efectuaron un registro en su domicilio ubicado en la calle Estrella núm. 99, entre calle E y calle 11, reparto Jiménez del municipio Santiago de Cuba
Los oficiales ocuparon 6 envoltorios de marihuana con un peso de 10,94 gramos, un plato de cristal, cuatro fragmentos de cuchilla de afeitar que tenían presencia de cocaína, así como 6 fragmentos de piedra pequeñas en forma de crack con peso neto de 1,26 gramos.
El joven mezclaba la marihuana con picadura vegetal para hacer cigarros y con la cocaína elaboraba piedras de crack, explica el reporte.
En junio, una ciudadana venezolana de 64 años fue condenada en Santiago de Cuba por el delito de tráfico de drogas, al término de un juicio oral celebrado recientemente en el tribunal provincial.
La información fue divulgada este martes por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba a través de su perfil en Facebook, donde se destacó el carácter ejemplarizante del proceso judicial y el compromiso del sistema penal con la política de Tolerancia Cero contra el narcotráfico.
Endurecen sanciones
Esta semana, el Tribunal Supremo Popular de Cuba lanzó una seria advertencia sobre el crecimiento del consumo y tráfico de drogas sintéticas en la isla, especialmente en La Habana, y aprobó un dictamen que endurece las sanciones penales para quienes tengan o distribuyan estas sustancias altamente tóxicas.
El Supremo aclaró que ya no será necesario que un acusado posea una libra (460 gramos) de droga para ser procesado bajo el artículo de “cantidades relativamente grandes” del Código Penal.
En el caso de los cannabinoides sintéticos, bastará demostrar, mediante peritajes en toxicología y criminalística, que la sustancia es de alta toxicidad, cuántas dosis podían derivarse de lo incautado y el potencial daño a la salud pública.
Para la tenencia ilícita, la calificación será bajo el Artículo 236 inciso a), con penas de uno a tres años de cárcel o multas de hasta mil cuotas, como ocurre con sustancias de la potencia de la cocaína.
Preguntas frecuentes sobre el endurecimiento de sanciones por tráfico de drogas en Cuba
¿Por qué fue condenado un joven en Santiago de Cuba a ocho años de prisión?
El joven fue condenado por tráfico de drogas, ya que se dedicaba a la comercialización de marihuana y cocaína. Según las autoridades, en su domicilio se encontraron envoltorios de marihuana, fragmentos de cuchilla con cocaína y piedras de crack. Este caso es parte de una serie de juicios ejemplarizantes en Cuba, que buscan combatir el narcotráfico con severas penas de prisión.
¿Qué medidas ha tomado el Tribunal Supremo de Cuba frente al tráfico de drogas sintéticas?
El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha decidido endurecer las sanciones para quienes trafiquen o posean drogas sintéticas. Ahora, no será necesario poseer una libra de droga para ser procesado, y las penas pueden variar de uno a tres años de cárcel o multas, dependiendo de la toxicidad de la sustancia y el daño potencial a la salud pública. Este cambio busca enfrentar el aumento del consumo de estas drogas en la isla.
¿Cuál es la situación actual del consumo de drogas en Cuba, especialmente en La Habana?
En Cuba, especialmente en La Habana, ha habido un aumento preocupante del consumo y tráfico de drogas sintéticas, conocidas como "el químico". Estas drogas son altamente tóxicas y pueden provocar graves daños a la salud. A pesar de los esfuerzos del gobierno por aplicar penas ejemplarizantes, el consumo sigue creciendo, en parte por la crisis económica y la falta de oportunidades, que crean un entorno propicio para el narcotráfico.
¿Qué impacto tienen las penas ejemplarizantes en la lucha contra las drogas en Cuba?
Las penas ejemplarizantes en Cuba buscan disuadir el tráfico de drogas mediante castigos severos, como largas condenas de prisión y la confiscación de bienes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste, ya que la medida no aborda las causas subyacentes como la pobreza y la descomposición social. Las autoridades intentan demostrar control sobre la situación, pero el fenómeno parece estar fuera de su alcance.
