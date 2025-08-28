Santiago de Cuba padece la peor sequía de la última década

Vídeos relacionados:
La provincia de Santiago de Cuba enfrenta un escenario crítico por la prolongada escasez de lluvias, considerada la peor sequía de los últimos diez años, con graves afectaciones en el abasto de agua a la población y en sectores clave como la agricultura y la ganadería.
La información fue publicada por el periódico oficialista Granma, que destacó que los embalses del territorio se encuentran en mínimos históricos, con un almacenamiento promedio inferior al 30 % de su capacidad.
Algunas presas apenas sobrepasan el 10 %, lo que obliga a extender los ciclos de distribución de agua en varios municipios y a aplicar medidas de emergencia.
En la ciudad de Santiago de Cuba, los ciclos de suministro han llegado a prolongarse más de 20 días en algunos repartos, lo que incrementa el malestar de la población, aunque hay denuncias de algunos lugares donde el servicio es incluso peor.
Mientras, en zonas rurales la sequía ha reducido drásticamente la disponibilidad de agua para el consumo humano y animal, además de impactar en cultivos de granos, viandas y hortalizas.
Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) reconocen que el déficit de precipitaciones en la actual temporada ha superado los niveles de años anteriores y que no existen reservas suficientes para garantizar el abasto en los próximos meses si las lluvias no se recuperan.
La situación, considerada “la más difícil en la última década” por especialistas, coincide con la precariedad del sistema de acueducto y la insuficiente infraestructura para trasladar el agua disponible, lo que agrava el impacto directo en miles de familias santiagueras.
Mientras tanto, se han anunciado medidas de racionalización y un mayor control en el uso del agua, aunque los reportes oficiales no especifican soluciones inmediatas para el déficit acumulado.
En varias comunidades se vive con la ironía de que “hay que esperar a que llegue Colón para ver agua corriente”, frase convertida en sarcasmo popular frente a la desesperación.
El régimen ha reconocido recientemente que la sequía ha disparado el robo y desvío de agua, mientras los santiagueros intentan sobrevivir con ciclos de entrega cada vez más largos y servicios precarios.
A la par, las imágenes de familias que corren detrás de una pipa para llenar cubos se han convertido en el retrato cotidiano de la ciudad.
El deterioro estructural también ha quedado expuesto en reportes que señalan que el sistema hidráulico está colapsado y no tiene capacidad para garantizar la distribución mínima, incluso en los casos en que existen reservas puntuales.
A ello se suma la incertidumbre sobre los pronósticos, pues ni las lluvias anunciadas logran aliviar el déficit acumulado en los embalses.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de sequía en Santiago de Cuba
¿Cuál es la situación actual de la sequía en Santiago de Cuba?
Santiago de Cuba enfrenta la peor sequía de la última década, con embalses en mínimos históricos y un suministro de agua extremadamente limitado. La falta de precipitaciones ha llevado a un déficit hídrico que afecta gravemente tanto a la población urbana como rural, así como a la agricultura y la ganadería de la región.
¿Cómo está afectando la sequía al suministro de agua en Santiago de Cuba?
El suministro de agua en Santiago de Cuba se ha visto severamente afectado, con ciclos de distribución que pueden extenderse hasta más de 20 días sin servicio en varias comunidades. La ciudad depende principalmente del sistema Quintero, que actualmente opera por debajo de su capacidad debido a la disminución del caudal en las fuentes de agua principales.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para enfrentar la crisis de agua en Santiago de Cuba?
Las autoridades han implementado medidas de racionalización, control del uso del agua y reparaciones en estaciones de bombeo. Se están utilizando equipos de bombeo adicionales y camiones cisterna para paliar el desabastecimiento, aunque estos esfuerzos han sido insuficientes para resolver el problema de fondo. Se han mencionado mejoras en infraestructuras, pero sin soluciones inmediatas visibles.
¿Qué impacto tiene la crisis de agua en la población de Santiago de Cuba?
La crisis de agua ha generado un gran malestar social en Santiago de Cuba, con ciudadanos enfrentando serias dificultades para cubrir necesidades básicas de higiene, alimentación y saneamiento. La falta de agua potable es especialmente crítica en sectores vulnerables, y la desesperación aumenta ante la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades.
