Cubana en EE.UU. reacciona a crimen cometido por cinco compatriotas: “Metería la cabeza en un cubo de la vergüenza”

Una cubana en EE.UU. reaccionó con indignación en TikTok tras el arresto de cinco jóvenes.

Una cubana radicada en Estados Unidos mostró su indignación en un video publicado en TikTok tras conocer el caso de cinco jóvenes de origen cubano acusados de asesinar a un hombre durante un robo en Austin, Texas.

“Yo metiera la cabeza dentro de un cubo de la vergüenza que me da ver compatriotas cubanos de mi tierra haciendo este tipo de cosas acá en Estados Unidos”, lamentó la usuaria identificada como lizethika_opina, cuyo testimonio ha sido bien recibido entre la comunidad migrante.

En su mensaje, la mujer recordó lo difícil que es llegar a Estados Unidos, después de atravesar peligros como el Darién o años de sacrificios familiares, para luego ver a jóvenes con todo un futuro por delante desperdiciando las oportunidades que brinda este país.

“Ojalá yo hubiera llegado aquí con 17, con 15, con 20 años… quizás hoy fuera la dueña de una boutique o una gran doctora. Aquí hay oportunidades para los jóvenes, el idioma se aprende más fácil, hay caminos para crecer. ¿Por qué convertirnos en criminales?”, se preguntó con dolor.

La cubana denunció que delitos como robos y asesinatos empañan la imagen de la comunidad inmigrante y hacen más difícil la vida de quienes solo buscan trabajar y salir adelante. “No hay necesidad de robar ni un alfiler en este país. Trabajando se vive, se paga la comida, la ropa y hasta un crucero. ¿Por qué manchar a los inmigrantes y a los cubanos con estas acciones?”, cuestionó.

El crimen que encendió la indignación

Las declaraciones de la mujer surgieron tras conocerse el caso de cinco cubanos detenidos en Texas por el asesinato de Miguel Mondragón, un hombre de 49 años que fue emboscado y baleado el pasado 3 de agosto en Austin.

Los acusados, identificados como Alejandro Hurtado-Reyes (22), Yanaris Reyes (29), Antonio González (17), Yurisander Góngora Rojas (19) y Héctor Yohany Achang Batlle (19), enfrentan cargos de asesinato capital.

Según la policía, integraban una banda que asaltaba a hispanos, aprovechándose del miedo de muchos inmigrantes a denunciar por su estatus migratorio.

La familia de Mondragón ha exigido justicia y alertado sobre las fianzas bajas que podrían dejar en libertad a los acusados.

“Nos ponen en la mira”

La tiktoker subrayó que cada titular sobre cubanos involucrados en delitos afecta a toda la comunidad. “Déjense ya de meter la pata para que los inmigrantes y los cubanos no seamos el ojo del huracán. Tanto que les molesta que los deporten y hacen estas cosas. ¿Entonces para qué se molestan?”, dijo con frustración.

Su reclamo refleja el sentimiento de muchos migrantes que trabajan duro para construirse una vida en Estados Unidos y que sienten que hechos como este ensucian la imagen colectiva.

“Es una vergüenza, es un dolor, porque sabemos lo que cuesta llegar hasta aquí. Y por unos pocos, terminamos todos señalados”, concluyó.

