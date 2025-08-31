"Allá ustedes": Cubano estalla en TikTok contra los que aseguran que la vida en la isla es mejor que en EE.UU.

Un video publicado por el usuario de TikTok @andro_el_talento_oficial ha generado un intenso debate en redes sociales, tras mostrar a un cubano con I-220A (también se identifica como Eli220A) criticando a quienes emigran a Estados Unidos y luego idealizan la vida en la isla.

En el video, que acumula miles de reacciones, el creador aparece comiendo carne deshilachada con refresco de piña, mientras ironiza sobre los que aseguran que “en Cuba se vive mejor que aquí en Estados Unidos”.

“Veinte veces se vive mejor, sin estrés, una pila de jebitas, ando montado en mi carro, Cuba es una maravilla, caballero”, dice con sarcasmo, para luego tomar distancia del discurso: “Allá ustedes, allá ustedes que primero tienen que pagar la renta, yo sí, aquí en Cuba estoy relajado, viviendo la vida”.

Más adelante critica a quienes “salen de Cuba corriendo, locos por llegar aquí a Estados Unidos” y, tras “hacer un poquito de dinero nada más”, regresan a la isla creyéndose exitosos. “Corriendo con cuatro pesos, como si eso no se fuera a acabar nunca, como si Cuba… como si aquello, aquella dictadura, que aquello se está cayendo a pedazos”, afirma.

El creador cierra el mensaje diciendo: “La gente tiene que parar, asere, con esas cositas. ¿Que Cuba? Cuba es una dictadura. Bendiciones”.

Los comentarios a la publicación reflejan una diversidad de posturas. Algunos usuarios respaldaron su mensaje y señalaron que vivir bien en Cuba depende exclusivamente de tener remesas desde el exterior. “En donde sea se vive bien con dinero”, dijo un comentarista.

Otros respondieron con matices: “El mejor país es donde tú te sientas bien”, “Cada quien hace con su vida lo que quiera”, o “Si estás feliz aquí sin papeles, pues esa es tu felicidad”.

También hubo quienes cuestionaron al autor del video, señalando que no todos los migrantes llegan con oportunidades o estabilidad. “Muchos se han enfermado hasta de los nervios”, dijo un usuario, mientras otro añadió: “Tú tienes carro, trabajo cómodo y buena vida… así sí se puede hablar”.

No es el único

El video se suma a una ola de publicaciones recientes que desmontan las narrativas que idealizan la vida en Cuba. En TikTok, la usuaria @yurisai25 se dirigió a quienes dicen que vivían mejor en la isla preguntando “Si tenías tantas posibilidades en Cuba, ¿para qué viniste a este país?”. En su video, acusó de “millonarios frustrados” a quienes ahora minimizan la realidad cubana.

Otro caso similar fue el del tiktoker @robelcasa, quien reaccionó a videos que aseguran que “en Cuba hay de todo” y denunció que “no hay ni pasta de dientes, no hay fábricas, no hay agua, no hay electricidad, no hay dignidad”. Desde Estados Unidos, afirmó que en la isla “hay que mandar hasta comino” para poder cocinar.

Estas publicaciones virales forman parte de un debate en crecimiento dentro de la comunidad cubana, tanto dentro como fuera del país, donde se enfrentan discursos de nostalgia o falsa abundancia con testimonios de precariedad, migración forzada y crítica abierta al régimen.

