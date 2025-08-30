"Con paciencia y fe las cosas van saliendo": Cubana en EE.UU. con I-220A conmueve con su historia

Una cubana identificada en TikTok como @my.hope2023 compartió un video en el que relata su proceso migratorio en Estados Unidos, bajo el formulario I-220A, y su reciente aplicación a un nuevo permiso de trabajo vinculado a una solicitud de residencia. El testimonio ha generado empatía entre otros migrantes cubanos que atraviesan situaciones similares.

"Hoy apliqué a mi permiso de trabajo por residencia pendiente pero mi camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil", se lee en el video publicado, donde aparece realizando tareas domésticas.

En el mensaje que acompaña la publicación, la joven afirma: "Mi proceso migratorio no ha sido fácil: miedos, esperas y mucho aprendizaje. Cuento mi experiencia porque sé que muchos han pasado o están pasando por lo mismo. Si te identificas déjame un comentario y acompáñame en este camino".

En el testimonio en video, la cubana detalla su experiencia desde su llegada al país: "¿Sabías que yo me demoré casi un año en aplicar a mi asilo político? No porque no quisiera, sino porque no tuve a nadie que me orientara. Estaba recién llegada, sin información, y cada día que pasaba me acercaba más al límite del año para aplicar, esto significó andar por ahí sin papeles, con miedo e incertidumbre, pero con la esperanza de que todo algún día valiera la pena."

Más adelante, añade: "Cuando por fin logré aplicar me tocó esperar 6 meses para poder pedir mi permiso de trabajo y mi licencia de conducción. Ahora mismo mi permiso de trabajo se venció, pero ya apliqué para uno nuevo, lo comparto porque sé que muchos han pasado o están pasando por lo mismo."

La cubana también reflexiona sobre los errores que cometió en el proceso por falta de orientación: "Llegar sin guía, cometer errores por desconocimiento, y sentir que el tiempo se te va es algo por lo que antes o después nos toca pasar en la vida."

El testimonio concluye con un mensaje de perseverancia: "Después de cortes y más cortes, presentaciones ante emigración, apliqué a la residencia y ahora estoy aplicando nuevamente a mi permiso de trabajo, esta vez por tener mi aplicación de residencia pendiente, con paciencia y fe las cosas van saliendo, y aunque el proceso es duro cada paso es una victoria que nos acerca un poquito más a la estabilidad y la vida que soñamos."

En la sección de comentarios, otros usuarios cubanos expresaron sentirse identificados con su experiencia. Frases como "Lo mismo me pasó" y "Así es" reflejan la conexión emocional que generó el testimonio. También hubo muestras de apoyo y mensajes de aliento compartidos por la propia creadora, quien respondió: "Por lo menos con el paso del tiempo tenemos un poco más de visión".

Este testimonio se suma a otros compartidos por migrantes cubanos con I-220A que enfrentan procesos similares en Estados Unidos. En julio, una joven identificada como @deimysespinosa lanzó un llamado a la fe y la unidad entre los migrantes en medio de la incertidumbre legal.

En otro caso, una cubana identificada como @susaily pidió apoyo tras la detención por ICE de un joven con I-220A, recordando que “como mismo le pasó a él puede pasarle a cualquiera”.

También se han difundido mensajes de perseverancia como el de @jorgerodriguez1324, quien celebró sus logros familiares en solo tres años en EE.UU. y defendió el derecho a la residencia legal.

En medio del debate, el usuario @bethechange80 generó polémica con un mensaje directo a la comunidad emigrada: “Aquí se vino a trabajar, no a discotequear ni a pasarla bien”.

Otros mensajes, como el de Milenita, transmitido durante un encuentro con el influencer Dairon Cano, ofrecieron palabras de esperanza: “Todo se va a resolver y que pronto todo va a volver a la normalidad”.

