Se disparan los casos de rabia en EE.UU. según los CDC: Esto es lo que debes saber

Algunos de los animales que causan la rabia

La rabia, una enfermedad casi siempre mortal una vez que se desarrollan los síntomas, está mostrando un repunte alarmante en Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en los últimos 12 meses se han registrado seis muertes por rabia en el país, la cifra más alta en varios años.

El repunte preocupa a las autoridades sanitarias, que advierten sobre un doble fenómeno: la creciente invasión urbana de los hábitats naturales y la caída en las tasas de vacunación de mascotas debido a la desinformación.

Qué es la rabia y cómo actúa

La rabia es un virus que ataca el sistema nervioso central.

Una vez que aparecen los síntomas clínicos -que pueden tardar desde una semana hasta un año en manifestarse- el desenlace casi siempre es fatal.

Los primeros signos suelen parecer una gripe: fiebre, dolor de cabeza, cansancio.

Después, la enfermedad progresa a confusión, parálisis, salivación excesiva, alucinaciones y dificultad para tragar, hasta provocar la muerte en cuestión de semanas.

Cada año, 1,4 millones de personas en EE.UU. son evaluadas por posible exposición al virus y alrededor de 100,000 reciben profilaxis postexposición (PEP), un tratamiento que combina inmunoglobulina con una serie de vacunas que, si se administran a tiempo, son casi 100% eficaces.

Un virus antiguo, una amenaza renovada

El Dr. Ryan Wallace, líder del equipo de rabia en los CDC, confirmó que están rastreando 15 diferentes posibles focos activos de contagio en estados como Nueva York, Massachusetts, Alaska, Arizona, California, Kentucky, Maine, Carolina del Norte y Vermont.

En el condado de Nassau, Nueva York, incluso se emitió en julio una alerta de salud pública por la detección de animales rabiosos.

Los reportes abarcan desde mapaches en Long Island, hasta zorros grises en Arizona y zorrillos en Kentucky.

En todos los estados del país, excepto Hawái, se han documentado casos en animales salvajes, con los murciélagos como la principal fuente de transmisión a humanos.

La vigilancia se ha intensificado y eso explica parte del aumento en los diagnósticos, pero expertos como Wallace advierten que la tendencia real apunta a un repunte significativo.

“No será hasta el final del año que tendremos certeza de que esos números representan un aumento anual, pero ahora en medio de la temporada de rabia sí parece que ha aumentado la actividad”, indican.

Cuando la rabia toca la puerta de casa

Uno de los casos más recientes es el de Samantha Lang, de 22 años, en Greenwood, Indiana, quien en julio despertó con una extraña marca en el brazo.

Horas después descubrió un murciélago colgando de la rejilla de su aire acondicionado. El departamento de salud local la instó a recibir la profilaxis antirrábica.

“Nunca hubiera pensado que era algo de lo que me tenía que preocupar”, confesó Lang, tras iniciar el tratamiento preventivo.

Historias como la suya revelan que la exposición puede ser mucho más común de lo que la gente imagina.

Un error frecuente, según los CDC, es subestimar los contactos con murciélagos, cuyas mordeduras o rasguños son tan pequeños que pueden pasar desapercibidos.

En diciembre pasado, una maestra en California murió un mes después de haber sacado un murciélago de su aula, sin saber que estaba infectada.

Florida: Un estado en alerta

Aunque los informes nacionales no la mencionan entre los brotes recientes, Florida vive su propia realidad en materia de rabia animal.

Según datos del Departamento de Salud del estado, entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2025 se confirmaron 56 casos de rabia en animales.

Las especies más afectadas fueron mapaches (22), murciélagos (17), zorros (6) y gatos (5), además de registros en zorrillos, un caballo, un coyote y hasta un ciervo.

A finales de agosto de este año, las autoridades del condado de Charlotte confirmaron un caso en un mapache hallado cerca de Washington Loop Road y Duncan Road.

El hallazgo llevó a reforzar las advertencias a la población: mantener a las mascotas vacunadas, evitar cualquier interacción con fauna silvestre y reportar mordidas o arañazos inmediatamente.

En 2024 ya se habían reportado 110 casos confirmados de rabia animal en todo el estado, con un patrón persistente de riesgo en mapaches, murciélagos y gatos sin control veterinario.

Si bien no se han documentado muertes humanas recientes por rabia en Florida, la amenaza sigue latente: los animales domésticos que viven al aire libre y no están vacunados son un eslabón crítico en la cadena de transmisión.

Florida, con su alta densidad de fauna salvaje y zonas urbanas en expansión, se mantiene como un territorio de riesgo, donde la prevención es clave.

El papel del crecimiento urbano

En Carolina del Norte, el condado de Franklin duplicó los casos confirmados de rabia en animales salvajes durante el último año.

Su director de salud, Scott LaVigne, lo atribuye al crecimiento demográfico: “La población del condado ha aumentado un 35% desde 2010, y esa gente tiene que vivir en algún lugar. Por eso, estamos viendo un aumento en la urbanización y la construcción de viviendas”.

Los animales, desplazados de sus hábitats, terminan en contacto más estrecho con humanos y mascotas.

LaVigne describe un caso revelador: una familia encontró un mapache que parecía dócil y enfermo. Lo acariciaron durante horas hasta que murió.

El análisis posterior confirmó rabia, obligando a vacunar a toda la familia. “¡Dios mío! Nunca se habrían enterado si no hubieran llamado a servicios de animales”, reconoció.

La sombra de la desinformación sobre vacunas

Más allá de la fauna silvestre, veterinarios alertan sobre un riesgo paralelo: la caída en la vacunación de perros y gatos.

Un estudio publicado en la revista Vaccine en 2023 encontró que casi el 40% de los encuestados creía que las vacunas caninas eran peligrosas, y un 37% pensaba erróneamente que podían causar autismo en los perros.

La veterinaria Gabriella Motta, de Pensilvania, advierte: “Si seguimos viendo un desplome en las tasas de vacunación o una mayor reticencia a vacunarse, ¿veremos casos de rabia en más mascotas, y no solo en animales salvajes? Estamos empezando a dar la voz de alarma”.

Cómo protegerse

Los CDC insisten en que la rabia sigue siendo poco común en humanos en Estados Unidos, con menos de 10 muertes al año gracias a décadas de prevención.

Sin embargo, tres de cada cuatro estadounidenses viven en comunidades donde los animales silvestres portan la enfermedad.

Las principales medidas de prevención incluyen:

-Vacunar a todas las mascotas y mantener su esquema al día.

-Evitar el contacto con animales salvajes, incluso si parecen dóciles o amistosos.

-Lavar inmediatamente con agua y jabón cualquier herida causada por mordida o rasguño de animal.

-Buscar atención médica de urgencia en caso de posible exposición.