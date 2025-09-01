Testimonio desgarrador: Madre cubana revive la infancia al ver a su hijo estudiar en la oscuridad

Vídeos relacionados:

La plataforma Enlavozdeellas, integrada por mujeres en Camagüey que buscan “hablar sin miedo” sobre la realidad cubana, publicó el testimonio de Yuneisy Leyva González, quien narró cómo la crisis actual la obliga a revivir su propia infancia a través de su hijo.

“Nací en Cuba en 1992, en pleno Período Especial. Mi infancia estuvo marcada por apagones interminables, escasez y sacrificios. Recuerdo hacer la tarea en la cocina, bajo la luz de un candil, porque no había corriente”, relató en Facebook.

Décadas después, como madre, la historia se repite: su hijo estudia bajo una lámpara recargable en medio de nuevos apagones, con los mismos problemas que ella enfrentó de niña.

“Me di cuenta de que lo cargaba con las mismas preocupaciones que llevamos los adultos: apagones, colas, frustraciones, escasez, ansiedad”, reconoció.

Aunque el niño mantiene la ilusión por aprender y admira a su maestra, Leyva subraya que no todas las educadoras pueden sostener esa entrega.

“Muchas enseñan desde el desgaste, sin recursos ni motivación. Y no las culpo: la escuela está en ruinas. Los niños estudian bajo apagones, en aulas calurosas, sin materiales”, lamentó.

El testimonio denuncia un sistema en el que los padres deben reunir dinero para ventiladores que casi nunca funcionan por falta de electricidad, donde la comida escolar no alimenta y las actividades dependen del bolsillo familiar.

“Educar en Cuba es flotar en la crisis. Es querer que un hijo aprenda, mientras una apenas puede con el día”, escribió.

Pero también deja un mensaje de esperanza. “Los hijos merecen más que sobrevivir. Merecen reír, jugar, equivocarse, ser niños. A veces, en la obsesión por resistir, se nos olvida vivir. Enseñar también es eso: acompañar desde el amor”, concluyó.

La situación de la educación en Cuba atraviesa un momento crítico, agravado por los apagones, la falta de recursos y la escasez de personal docente.

En la antesala del nuevo curso escolar, el Ministerio de Educación reconoció que el país reabriría sus aulas en medio de cortes eléctricos y serias limitaciones de producción, afectando la operatividad de las escuelas.

En provincias como Camagüey, la situación es aún más delicada: faltan alrededor de 2,000 maestros para cubrir las necesidades del sistema educativo, lo que compromete la calidad del aprendizaje desde el inicio del período lectivo.

Mientras tanto, en Matanzas, más de 200 instituciones abrieron con déficit docente, situación que también se repite en Sancti Spíritus, donde unas 2,000 plazas continúan sin cobertura, a pesar de los esfuerzos por incorporar emergentes y recontratados.

El panorama familiar tampoco es alentador. Muchos niños iniciaron el curso con libretas recicladas, uniformes heredados y mochilas parchadas, mientras sus familias enfrentan dificultades crecientes para garantizar lo básico.

Esta realidad se suma a los constantes apagones que obligan a los estudiantes a hacer tareas en condiciones adversas.