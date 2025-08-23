Campaña de donaciones desde Vietnam al régimen cubano supera los 14 millones de dólares

El donativo ocurre en el contexto del aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas

Más de 1,8 millones de aportes individuales e institucionales fueron canalizados por la Cruz Roja de Vietnam hacia una campaña de solidaridad con Cuba, que en pocos días superó los 14 millones de dólares, en medio de la crisis multidimensional que atraviesa la isla.

La entidad confirmó que se recibieron más de 3,601 mil millones de dongs -equivalentes a poco más de 14,060,000 dólares-, como resultado de la recaudación lanzada el 13 de agosto, aniversario 99 del natalicio del dictador Fidel Castro (1926-2016) y en el marco del llamado Año de la Amistad Vietnam-Cuba, cuando se cumplen 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El propio organismo presentó la iniciativa como “un símbolo vívido de la especial amistad que existe entre Vietnam y Cuba”, y los estrechos vínculos políticos y diplomáticos, reportó la agencia oficialista Prensa Latina.

En la ceremonia de comienzo, el dirigente vietnamita Do Van Chien, miembro del Buró Político del Partido Comunista y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, aseguró que la campaña no solo pretende aportar recursos materiales, sino también difundir un mensaje de unidad internacional junto a Cuba.

Las autoridades vietnamitas insistieron en que la recaudación refleja un “cariño fraternal” que ha superado las limitaciones económicas y las distancias geográficas.

El presidente de la Cruz Roja del país asiático, Nguyen Hai Anh, destacó que la meta inicial de 65 mil millones de dongs fue alcanzada en apenas 30 horas, lo que a su juicio demuestra la “firmeza y lealtad” del pueblo vietnamita hacia el cubano, resaltó la fuente.

La campaña, que se extenderá hasta el 16 de octubre, refleja la fortaleza de los lazos diplomáticos entre ambos países, pero también evidencia cómo el régimen cubano se aferra a la narrativa de la solidaridad internacional, pese a que dentro de la isla millones de personas enfrentan pobreza extrema, hospitales colapsados y una calidad de vida en deterioro constante.

El pasado 15 de agosto, se conoció que ciudadanos, empresas e instituciones públicas de Vietnam ya habían donado más de 4,8 millones de dólares en apenas 48 horas, en el arranque de la campaña oficial para apoyar al régimen cubano, según informó el diario estatal Vietnam News.

El Grupo Empresarial Agroforestal (GEAF) de Artemisa y la empresa vietnamita Viet Royal suscribieron un reciente memorando mediante el cual se promete aprovechar tierras ociosas en Alquízar, San Antonio de los Baños y San Cristóbal para sembrar soya, frijol verde, maní, malanga, papa y marañón, gran parte de ellos destinados al mercado internacional.

El proyecto Cultivo de Plantas Industriales para Consumo, Procesamiento y Exportación en la provincia de Artemisa contempla varias fases de desarrollo, entre ellas la puesta en producción de unas 2,000 hectáreas de tierras ociosas en los tres municipios mencionados.

Asimismo, un proyecto agrícola conjunto entre Cuba y Vietnam avanza en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, con la meta de sembrar 1,000 hectáreas de arroz.

Según el periódico oficial Guerrillero, la iniciativa, liderada por la empresa vietnamita Agri VMA, busca convertir a la región en una zona arrocera de alta tecnología, en el enésimo intento del régimen de producir alimentos.

Todo ello en momentos que el país caribeño atraviesa una de las peores crisis alimentarias en décadas, marcada por el desabastecimiento crónico, la caída de la producción agrícola nacional y la dependencia casi absoluta de importaciones que el país ya no puede costear.

No obstante, la propia empresa vietnamita Agri VMA habría enviado en mayo una carta a tres ministros cubanos para “explicarles la necesidad imperiosa de acceder a sus fondos congelados en una cuenta del Banco Financiero Internacional”.

De acuerdo con el diario independiente 14ymedio, que tuvo acceso al documento, la empresa vietnamita intentaba trasferir 300,000 dólares a su casa matriz en Vietnam.

Asimismo, el canciller del país asiático Bui Thanh Son “pidió a Cuba que continúe coordinando esfuerzos para eliminar dificultades y obstáculos, creando condiciones favorables para la inversión y los negocios de las empresas vietnamitas” en la isla.

En mayo, el gobierno cubano anunció la creación de una nueva empresa mixta biofarmacéutica con Vietnam, entre BCF S.A., del grupo estatal BioCubaFarma, y la firma vietnamita Genfarma Holdings.

“La alianza permitirá exportar productos fabricados en nuestro país, con el propósito de generar ingresos que serán utilizados en el desarrollo y producción de medicamentos para la población cubana”, aseveró en ese momento, Mayda Mauri Pérez, presidenta de BioCubaFarma.

