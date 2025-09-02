Díaz-Canel agradece a Vietnam por “la sensibilidad hacia los problemas de Cuba”

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a Vietnam por el apoyo y la solidaridad hacia la isla tras una millonaria donación, en el marco de su visita oficial al país asiático para conmemorar el 80 aniversario de su independencia.

“Gracias Vietnam, por las atenciones y el cariño, la sensibilidad hacia los problemas de Cuba y la voluntad expresa de extender y profundizar la cooperación en áreas fundamentales para el pueblo cubano”, escribió Díaz-Canel en su cuenta en X, luego de participar en los actos conmemorativos.

Durante su estancia, el mandatario cubano se reunió con el primer ministro Pham Minh Chinh, con quien —según dijo— evaluó los avances de los vínculos económicos y reiteró el compromiso de potenciar la inversión y los intercambios con empresarios vietnamitas.

La visita estuvo marcada por la entrega simbólica de una donación de 15 millones de dólares, recaudados por más de dos millones de ciudadanos vietnamitas en la campaña “65 años de amistad Vietnam-Cuba”, según informó el canciller Bruno Rodríguez.

El gesto solidario ocurre mientras Cuba atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente, con una aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles, además de apagones generalizados.

A esto se suma la pérdida de credibilidad del régimen tras denuncias de corrupción y de cuentas millonarias a nombre de sus militares; mientras las ayudas internacionales no ofrecen beneficios visibles a la población.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo se destinarán los fondos ni qué mecanismos garantizarán su uso en beneficio directo de la población.

Además del donativo, ambos gobiernos firmaron acuerdos para impulsar la producción de arroz en la isla entre 2025 y 2027, en un contexto en el que el país enfrenta serias dificultades para garantizar el suministro de productos básicos.

Pese al simbolismo de la alianza, la visita refleja las crecientes tensiones entre Cuba y algunos de sus aliados estratégicos, que en los últimos meses han reclamado reformas estructurales y mayor transparencia en la gestión de las inversiones extranjeras.

