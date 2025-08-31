Díaz-Canel y Lis Cuesta llegan a Vietnam en un avión arrendado que cuesta 11 mil dólares la hora

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta llegaron en la noche de este sábado a Vietnam en visita oficial arrendando un avión que cuesta 11.000 dólares la hora.

Se trata del Airbus A330-200 con capacidad para 299 pasajeros, con número de cola EC-KOM de la aerolínea española Plus Ultra que el gobernante usó en 2023.

En noviembre de 2023, el mismo avión fue usado por Díaz-Canel para su gira por el Medio Oriente. También llevó a Díaz-Canel a Nueva York en septiembre de ese año a la Asamblea de Naciones Unidas.

Según Diario de Cuba, el arriendo cuesta 11.000 dólares la hora. El medio independiente comprobó que el vuelo PU943 partió de Estambul, Turquía, el sábado, y aterrizó a las 8:38AM del domingo en Hanoi, tras de 11 horas de vuelo.

La delegación del régimen cubano llegó este sábado al aeropuerto internacional Noi Bai, en Hanoi, donde fue recibida por el miembro del Buró Político, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, junto a otras autoridades partidistas, gubernamentales y de la Asociación de Amistad entre ambos países.

Aunque Lis Cuesta no figura en la nómina oficial, como es costumbre acompaña a su esposo en el viaje.

En su primer día de visitas, Díaz-Canel colocó una ofrenda floral en un busto de José Martí de un parque de Hanói y visitó el Museo Nacional de Historia Militar, informó la prensa oficialista.

Gira por Asia

Se trata del inicio de una gira oficial por sus aliados asiáticos Vietnam, China y Laos.

Díaz-Canel dijo en X que se trata de “naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos. Los mantendremos informados”.

El mandatario participará en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam; y de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, informó la Presidencia de Cuba

Durante su estancia en estos países, se reunirá con sus homólogos “para promover el desarrollo de la cooperación bilateral en todos los casos, la implementación de los acuerdos existentes, así como acelerar la construcción conjunta de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China”, precisa la información oficial.

Acompañan a Díaz-Canel Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

En medio de la crisis estructural que padece la sociedad cubana, esta gira se convertirá seguramente en otro pedido de ayuda de La Habana a sus aliados.

Esta semana se conoció, por ejemplo, que en Vietnam una campaña de solidaridad con Cuba en pocos días reunió un donativo de 14 millones de dólares.

La campaña, que se extenderá hasta el 16 de octubre, refleja la fortaleza de los lazos diplomáticos entre ambos países, pero también evidencia cómo el régimen cubano se aferra a la narrativa de la solidaridad internacional, pese a que dentro de la isla millones de personas enfrentan pobreza extrema, hospitales colapsados y una calidad de vida en deterioro constante.

