Cubano deportado a Esuatini permanece en prisión de máxima seguridad y sin acceso a abogados

Un cubano deportado por la administración de Donald Trump a Esuatini, la última monarquía absoluta de África, lleva siete semanas encerrado en una prisión de máxima seguridad, sin cargos y sin poder hablar con abogados, según denunció este martes la agencia AP.

El caso forma parte de un grupo de cinco hombres trasladados en julio al país africano como parte del programa de deportaciones a terceros países que impulsa Washington, y que ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su secretismo y arbitrariedad.

Los cinco deportados, entre ellos el cubano y ciudadanos de Yemen, Jamaica, Laos y Vietnam, están recluidos en el Complejo Correccional de Matsapha, cerca de Mbabane, capital de Esuatini.

Abogados que intentaron visitarlos aseguran que las autoridades penitenciarias les negaron el acceso, bajo el argumento de que solo la embajada de Estados Unidos podía autorizarlo.

“¿Desde cuándo la embajada de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre las cárceles nacionales de Esuatini?”, cuestionó la abogada Alma David en declaraciones recogidas por AP, denunciando que los migrantes no saben por qué están detenidos ni cuánto tiempo permanecerán allí.

El antecedente del cubano

El cubano había sido presentado en julio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como uno de los “criminales tan bárbaros que sus países de origen se negaron a aceptarlos”.

Según documentos oficiales, cumplió condena en EE.UU. por asesinato en primer grado, agresión a un policía, hurto y conducción temeraria, y fue señalado como miembro de la pandilla Latin Kings.

Aunque Cuba está obligada por acuerdos migratorios a recibir a sus nacionales, en la práctica el régimen de La Habana rechaza sistemáticamente a quienes tienen antecedentes graves, lo que abrió la puerta a su deportación a un tercer país sin vínculos culturales ni jurídicos con él.

Sin embargo, la detención en Esuatini no es un caso aislado. En mayo, dos cubanos, José Manuel Rodríguez Quiñones y Enrique Arias Hierro, fueron enviados a Sudán del Sur, uno de los países más inestables del mundo, tras la negativa de La Habana a aceptarlos.

Poco después, la Corte Suprema de EE.UU. avaló las deportaciones a terceros países, incluso si los migrantes denuncian riesgos de tortura o muerte, lo que dio luz verde a la Casa Blanca para expandir la práctica.

Desde entonces, Washington ha enviado migrantes a Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, y negocia acuerdos con otros países africanos como Uganda.

Inseguridad e incertidumbre

El panorama para el cubano y los demás detenidos en Esuatini es incierto. Las autoridades del reino africano, gobernado por el rey Mswati III desde 1986, confirmaron que los cinco hombres fueron ingresados en régimen de aislamiento, en la misma cárcel donde han sido recluidos activistas prodemocracia.

Organizaciones locales advierten que el acuerdo con Estados Unidos coloca al país en el rol de “vertedero de criminales extranjeros”, mientras que familiares y defensores de derechos humanos temen que los migrantes enfrenten una detención indefinida sin proceso legal ni garantías básicas.

