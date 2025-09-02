Aumenta la probabilidad de formación ciclónica en el Atlántico con rumbo al Caribe

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) elevó este martes al 70 % la probabilidad de formación ciclónica en siete días de una onda tropical localizada al sur de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico oriental, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste con rumbo general al Caribe.

De acuerdo con el más reciente parte emitido a las 8:00 a.m. EDT, “una onda tropical ubicada sobre el extremo este del Atlántico tropical al sur de las islas de Cabo Verde está produciendo aguaceros y tormentas desorganizadas”.

El informe agrega que “las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días”, por lo que “es probable que una depresión tropical se forme a última hora de esta semana o este fin de semana”.

“Se espera que este sistema se mueva hacia el oeste a oeste-noroeste a alrededor de 15 mph [24 km/h] a través del Atlántico tropical oriental y central hasta el fin de semana”, precisó el organismo con sede en Miami.

La probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas es del 30 %, mientras que en un plazo de siete días aumentó al 70 %, una cifra que representa un incremento frente al 50 % estimado el lunes, cuando el sistema ya mostraba condiciones favorables para su evolución según reportes anteriores.

Aunque el sistema aún se encuentra lejos del Caribe, su trayectoria proyectada por los modelos numéricos coincide, en términos generales, con la de un ciclón anterior que terminó desviándose hacia el norte sin afectar directamente ni a Cuba ni a Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas recomiendan mantener una estrecha vigilancia.

Lo más leído hoy:

La actual temporada ciclónica en el Atlántico se encuentra en su etapa más activa. De hecho, septiembre ha sido históricamente un mes crítico para el impacto de huracanes en Cuba.

El meteorólogo cubano Christian Jesús Muñiz Carrillo recordó que entre 1950 y 2023, nueve huracanes tocaron tierra en la isla durante septiembre, incluyendo los intensos Ike (2008), Irma (2017) e Ian (2022). Irma mantiene el récord como el único huracán categoría 5 que ha impactado a Cuba con esa intensidad.

Las autoridades y medios especializados recomiendan a la población cubana mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las actualizaciones del NHC durante los próximos días, ya que la evolución y trayectoria de estos sistemas puede cambiar rápidamente.

Preguntas frecuentes sobre la amenaza de ciclones en el Atlántico y su impacto en Cuba