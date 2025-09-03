Once meses sin noticias: El desgarrador clamor de un cubano que busca a su hermano desaparecido en la guerra de Ucrania

El cubano Michael Duro denunció públicamente la desaparición de su hermano, Yoan Viondi Mendoza, quien salió hacia Moscú hace 11 meses tras ser reclutado bajo engaños para participar en la guerra de Rusia contra Ucrania.

En un emotivo video publicado en su perfil de Facebook, Duro pidió ayuda internacional y relató el drama que atraviesan cientos de familias cubanas en situaciones similares.

Según su testimonio, Mendoza viajó con la esperanza de ganar dinero para reunirse con su familia en Estados Unidos, pero desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

Captura de Facebook

“He escrito cuatro cartas a Vladimir Putin, a la Cruz Roja Internacional, a Interpol, incluso al presidente Donald Trump, y nadie me ha dado respuesta”, afirmó Duro, quien padece cáncer y vive solo en Estados Unidos.

El hombre, diagnosticado hace cinco años con un cáncer en la cadera izquierda, contó que la enfermedad avanzó también a sus huesos y pasó de trabajar a tener que vivir con un cheque de 875 dólares.

Lo más leído hoy:

Tras esa situación, el hermano le aseguró que encontraría la forma de reunir el dinero y llegar a EE.UU. para estar con él.

"Lo único que me dijo fue que yo me estaba muriendo solo en este país, y ahora él es el que posiblemente esté muerto solo, ¿dónde? no lo sé, porque autoridades que deberían responder, las de la dictadura, y reclamar a esa gente, no lo hacen", dijo, desesperado.

El hermano de Yoan Viondi denunció que existen al menos 600 cubanos desaparecidos en el conflicto, muchos de ellos jóvenes de entre 18 y 29 años que habrían sido reclutados bajo falsas promesas. “No están en las listas de muertos, pero tampoco reciben pago ni información sobre dónde se encuentran”, advirtió.

Visiblemente afectado, Duro reclamó a las autoridades rusas y cubanas respuestas sobre el paradero de su hermano y de otros combatientes.

El cubano señaló también la falta de cobertura mediática sobre este drama humano y pidió a la comunidad internacional que impulse la difusión de su mensaje.

"No puedo tomar un vuelo, y aparecerme ahí, sin saber ni dónde voy a llegar, o qué es lo que tuviera que hacer en ese país para encontrar a mi hermano, y si es que ya no está, que al menos me den su cuerpo, sus restos, para tener la tranquilidad y saber que al menos lo pudimos enterrar, y saber dónde está, que su madre pueda saber dónde está su hijo", expresó entre lágrimas.

Previamente, ya había revelado al medio independiente ElToque que la última vez que habló con su hermano fue el 3 de octubre de 2024. Desde entonces, no ha tenido más información sobre él.

Las últimas palabras que recuerda de Yoan fueron las siguientes: "Se me cae la conexión de mierda esta". Nunca más ha escuchado su voz.

Cubanos víctimas del conflicto ente Rusia y Ucrania

El gobierno cubano asegura que no tiene responsabilidad en el reclutamiento de ciudadanos cubanos para participar como mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las denuncias y testimonios que han sacudido a familias dentro y fuera de la isla.

En una entrevista con el programa estadounidense Democracy Now!, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío afirmó recientemente que La Habana "hizo público y denunció" el fenómeno de cubanos enrolados como soldados en ese conflicto bélico y aseguró que se han identificado ciudadanos cubanos luchando en ambos bandos del conflicto.

Según el funcionario, fueron redes de reclutamiento en Europa las que captaron a ciudadanos de varios países, incluidos cubanos, para enviarlos al frente de batalla.

Sin embargo, múltiples investigaciones y testimonios de cubanos involucrados en el conflicto pintan un panorama muy distinto.

Un reportaje del medio ucraniano Schemes reveló la presencia de varios cientos de cubanos luchando para el ejército ruso, muchos de ellos integrados a la 106ª División Aerotransportada, activa en algunas de las batallas más sangrientas de la guerra, como la de Bakhmut.

Incluso se identificaron combatientes cubanos con insignias del grupo Wagner y promoviendo propaganda bélica en redes sociales.

Preguntas Frecuentes sobre Cubanos en la Guerra de Ucrania