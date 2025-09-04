Desde Pinar del Río hasta Estados Unidos: Joven trompetista gana beca de Warner Music Latina

Vídeos relacionados:

La joven trompetista cubana Arlen Borrego Miranda, originaria de Mantua, Pinar del Río, fue reconocida con la Beca Warner Music Latina 2025 para estudiar en el prestigioso Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos.

La noticia marca un antes y un después en su carrera y representa la realización de un sueño que empezó casi por casualidad a los 10 años.

Según informó el perfil en español de Berklee College of Music en Facebook, la entrega de la beca se realizó en la Ceremonia de Becas 2025 organizada junto a la Fundación Cultural Latin GRAMMY, que otorgó un total de 50 ayudas a estudiantes de todo el mundo.

Captura Facebook / Berklee College of Music Español

En la misma ceremonia también fue reconocida la saxofonista catalana Aina López Pla con la beca Emerging Talent 2025.

Por su parte, la Latin GRAMMY Cultural Foundation destacó en redes sociales que la ceremonia se celebró en la Frost School of Music, en Miami, y contó con una actuación especial de la cantautora venezolana Elena Rose, nominada al Latin GRAMMY y al GRAMMY.

Lo más leído hoy:

Captura Facebook / Latin GRAMMY Cultural Foundation

Este año, la Fundación otorgó más de 1,3 millones de dólares en becas para apoyar a jóvenes músicos.

En declaraciones a OnCuba, Arlen expresó la magnitud de lo conseguido: “Realmente es algo muy grande para mí. Venir desde donde vengo y llegar hasta ahí es una sensación súper gratificante”.

La joven recordó que, tras no obtener inicialmente una beca completa, decidió aplicar a la Fundación Latin GRAMMY y a Warner Music, logrando finalmente el apoyo financiero que le permitirá continuar sus estudios.

Agradecida y consciente de la responsabilidad, afirmó: “Estoy súper agradecida con todas esas personas que decidieron otorgarme esta beca, y más comprometida con lo que hago”.

Arlen inició su camino musical en la Escuela de Arte de Pinar del Río, donde ingresó sin antecedentes familiares en la música.

Inspirada por su profesor Janio Abreu, exalumno de Berklee, continuó su formación hasta convertirse en una de las jóvenes trompetistas más destacadas de la isla.

Su meta es doble: consolidarse como intérprete cubana en el panorama internacional y dar visibilidad a las mujeres trompetistas, un terreno donde aún no existen referentes reconocidos de Cuba.

Con experiencia en la orquesta Anacaona, Arlen espera que su paso por Berklee le permita nutrirse de la diversidad musical de sus compañeros y, al mismo tiempo, compartir la riqueza de los ritmos cubanos.

El reconocimiento llega en un contexto en el que otros músicos cubanos también han recibido becas internacionales.

En abril de este año, el pianista y compositor David Virelles, oriundo de Santiago de Cuba, fue distinguido con una de las prestigiosas Becas Guggenheim en Composición Musical, un premio que la especialista Rosa Marquetti describe como “una de las más importantes por el alto nivel de exigencia a sus candidatos”.

En 2024, otro santiaguero, el pianista Aruán Ortiz, también recibió esta beca, consolidando la presencia cubana en la élite musical internacional.

En contraste con la precariedad que enfrentan muchos artistas en la isla, las becas internacionales se han convertido en una puerta de escape y de reconocimiento para jóvenes como Arlen Borrego Miranda, cuyo talento abre horizontes y simboliza la perseverancia de una generación que busca expresarse en libertad.

La presencia de jóvenes músicos cubanos en Estados Unidos continúa consolidándose gracias al talento y la determinación de artistas que buscan abrirse camino en el exigente panorama internacional.

Una de ellas es la cantante, pianista y compositora Melvis Santa, quien fue seleccionada entre los ganadores del New Music USA Creator Fund 2025, una de las becas más prestigiosas para la creación musical en el país.

Con este respaldo, desarrollará un proyecto a dúo con el guitarrista brasileño Vinicius Gomes desde Brooklyn, donde ambos residen, apostando por una fusión entre sus raíces culturales.

Preguntas frecuentes sobre la beca de Arlen Borrego Miranda y oportunidades para músicos cubanos