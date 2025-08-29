¡Se salvó el socialismo en Cuba!: Niña vietnamita rompe su alcancía para enviar donación

Vídeos relacionados:
El oficialismo cubano volvió a exhibir un gesto de “solidaridad internacional”, esta vez con la historia de una niña vietnamita que entregó sus ahorros personales como donativo para Cuba, en un episodio presentado casi como épico.
La información fue difundida en Facebook por Rogelio Polanco Fuentes, embajador de Cuba en Viet Nam, quien destacó la acción de Ho Thao Nhi, estudiante de quinto grado en la escuela primaria Dinh Tien Hoang, en Ciudad Ho Chi Minh.
La menor pidió a sus padres romper su alcancía y entregó 5,100,000 dongs vietnamitas –unos 200 dólares estadounidenses– dinero que había reunido con su paga diaria y una bonificación escolar.
La propia estudiante declaró que deseaba enviar su aporte “a los niños de Cuba”, convencida de que “las pequeñas donaciones también pueden traerles alegría y cariño”.
El gesto fue aplaudido por la Cruz Roja de Vietnam, cuya vicepresidenta en Ciudad Ho Chi Minh la felicitó y le otorgó el título simbólico de “Buena Nieta del Tío Ho”.
Lo más leído hoy:
Polanco agradeció “en nombre del pueblo de Cuba” el gesto de la estudiante Ho Thao Nhi, de quien además subrayó: “Su solidaridad nos conmueve y demuestra sus más puros sentimientos humanos, que forman parte de los valores que admiramos en el hermano pueblo vietnamita”.
El relato, exaltado como ejemplo de fraternidad, evidencia la capacidad del régimen cubano para capitalizar incluso la alcancía de una niña extranjera, mientras en la isla los problemas básicos de la niñez, como la escasez de leche o medicinas, continúan sin solución.
Sin dejar de mencionar, además, la capacidad del régimen cubano de utilizar –literalmente– cualquier hecho para servirse de su propaganda política.
Mientras el régimen cubano exalta como un triunfo la donación de una niña vietnamita que rompió su alcancía para enviar 200 dólares a la isla, en Cuba los niños inician el curso escolar con una libreta de dos asignaturas, uniformes heredados y sin materiales básicos.
La apertura del nuevo curso escolar estará marcada por apagones que paralizan la producción y dificultan el aprendizaje, en un escenario donde la crisis energética golpea directamente a las escuelas y hogares.
A ello se suma la escasez de más de dos mil maestros en provincias como Camagüey, que obliga a improvisar con personal no especializado y deja a miles de estudiantes sin la atención pedagógica adecuada.
En los hogares, la situación no es mejor: madres como la que muestra la dificultad para conseguir leche enfrentan a diario un panorama de desabastecimiento, y muchas familias se ven obligadas a dormir en portales o techos debido a apagones interminables.
Esa es la verdadera realidad de la niñez cubana, en contraste con los relatos propagandísticos de solidaridad extranjera que el oficialismo eleva a categoría de epopeya.
Preguntas frecuentes sobre la donación de la niña vietnamita y la situación en Cuba
¿Quién es Ho Thao Nhi y qué gesto realizó hacia Cuba?
Ho Thao Nhi es una niña vietnamita que donó sus ahorros personales a Cuba, sumando un total de 5,100,000 dongs vietnamitas (aproximadamente 200 dólares estadounidenses). Su acción fue destacada por el embajador cubano en Vietnam como un gesto de solidaridad hacia los niños de Cuba.
¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante la donación de Ho Thao Nhi?
El régimen cubano ha capitalizado el gesto de Ho Thao Nhi como un ejemplo de fraternidad y solidaridad internacional. El embajador de Cuba en Vietnam agradeció el gesto en nombre del pueblo cubano, destacando los valores del pueblo vietnamita. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la realidad en Cuba, donde los problemas básicos continúan sin solución.
¿Cuál es el contexto de la campaña de donaciones desde Vietnam hacia Cuba?
Vietnam ha lanzado una campaña de solidaridad que ha recaudado más de 14 millones de dólares para Cuba. Esta campaña se desarrolla en el marco del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y busca enviar recursos materiales, como suministros médicos y bienes esenciales, en medio de la crisis que atraviesa la isla.
¿Cómo se manifiestan las relaciones entre Cuba y Vietnam en el ámbito agrícola?
Cuba y Vietnam han firmado acuerdos para el desarrollo de proyectos agrícolas en la isla. Estos proyectos incluyen el cultivo de arroz y otros alimentos en tierras ociosas de Cuba, con el objetivo de mejorar la producción agrícola nacional, en un contexto de grave crisis alimentaria en el país caribeño.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.