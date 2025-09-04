Muere niño en Santiago de Cuba tras ingerir medicamento caducado

Vídeos relacionados:

Un niño de cinco años falleció en la comunidad de La Maya, en el municipio Songo-La Maya, provincia de Santiago de Cuba, tras ingerir en el hogar un medicamento "no certificado" y con fecha de caducidad vencida, informaron este lunes las autoridades sanitarias locales.

Según una nota oficial publicada por la Dirección General de Salud en Santiago de Cuba, la comunidad se encuentra “consternada tras la intoxicación exógena de dos menores por el consumo en el hogar de un medicamento no certificado, que provocó el deceso de uno de ellos”.

El comunicado detalla que el menor fue llevado en la mañana del 2 de septiembre al policlínico Carlos Juan Finlay, tras presentar convulsiones. Allí se conoció que había recibido en casa "Paracetamol de 500 mg de producción extranjera y con fecha de caducidad del año 2020". “Con inmediatez fue examinado y asistido por el personal sanitario hasta su lamentable deceso”, añadieron.

Durante una entrevista con familiares, los profesionales de salud supieron que otro niño residente en la misma vivienda, de 11 años, presentaba síntomas similares, por lo que fue trasladado de urgencia a una institución médica. El informe precisa que, debido al “evidente deterioro de su estado de salud y confirmación del consumo del medicamento señalado”, se activaron los protocolos diagnósticos y terapéuticos, y fue ingresado en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez Maceira, donde se encuentra actualmente en cuidados intensivos “recuperado, estable y bajo observación”.

Por la gravedad del suceso, las autoridades confirmaron que “desarrollan una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y reforzar las medidas de seguridad en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar”.

“El fatídico suceso genera un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la educación sanitaria en las comunidades, y promover el acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas”, concluye la nota.

El caso ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos ciudadanos responsabilizan al sistema sanitario por la tragedia y denunciaron que la falta crónica de medicamentos en farmacias obliga a muchas familias a recurrir a fármacos enviados desde el extranjero o adquiridos en el mercado informal, sin garantías sanitarias.

"Si en las farmacias de este país hubiera medicamentos, no habría necesidad de comprarlos en la calle sin saber de dónde salen", escribió una usuaria. Otra madre comentó: “Sé muy bien el desespero que nos cae cuando nuestros hijos están enfermos y no tenemos el medicamento que necesitamos”.

En julio pasado el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional que el país solo cuenta con el 30% del cuadro básico de medicamentos, y que el sistema de salud atraviesa una crisis estructural sin precedentes.

El caso también revive la alerta emitida en 2024 por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (CECMED), sobre la circulación de medicamentos falsificados en América Latina.

Las autoridades sanitarias han advertido que estos productos, que entran al país sin control ni certificación, representan un riesgo grave para la salud pública. Sin embargo, ante la escasez, muchas familias se ven forzadas a automedicarse con lo que consiguen, muchas veces sin saber si los medicamentos son genuinos, están vencidos o resultan peligrosos.

