Fiestas de cierre del verano en Manzanillo terminan en tragedia: Hay un detenido

Las fiestas por el cierre del verano en Manzanillo, Granma, acabaron en tragedia, cuando un individuo con antecedentes delictivos asesinó a machetazos a un vecino en medio de las celebraciones.

Según informó este jueves en Facebook el perfil oficialista Entérate con Aytana Alama, el hecho ocurrió en el barrio Las Novillas, donde un hombre con historial criminal irrumpió en las actividades festivas y atacó mortalmente a otro ciudadano.

De acuerdo con testimonios recogidos por la publicación, todo apuntaría a un ajuste de cuentas.

El agresor acusó a la víctima de haberlo delatado tras un robo en el que ambos habían participado, lo que desató la violenta pelea que terminó con la muerte de uno de ellos.

Vecinos de la zona relataron que, tras cometer el asesinato, el sujeto intentó localizar a otros dos hombres de la misma banda, amenazando con quitarles también la vida.

Sin embargo, estos lograron esconderse y evitaron ser atacados, subrayó el perfil vocero del régimen.

El criminal consiguió huir del lugar, pero fue capturado poco después por la policía.

La detención devolvió cierta tranquilidad a los residentes, que expresaron su dolor por lo sucedido pero también su alivio al saber que el agresor ya se encuentra bajo custodia.

Durante las celebraciones populares en Cuba, los niveles de violencia y criminalidad han alcanzado picos preocupantes. En Santiago de Cuba, una fiesta terminó con el asesinato de un joven padre que fue apuñalado en plena calle por motivos presuntamente vinculados a una expareja.

La víctima fue identificada como Roberto Castilla Oñate y sus atacantes, según testigos, pertenecían a una pandilla local.

Durante el carnaval santiaguero, los enfrentamientos violentos se volvieron frecuentes. En uno de los episodios más notorios, peleas callejeras se desataron en la céntrica calle Trocha, mientras algunos asistentes denunciaban la escasa presencia policial.

Días antes, una riña violenta marcó el precarnaval, dejando una fuerte impresión en los residentes, quienes cuestionaron la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.

En eventos similares, como una fiesta callejera también en Santiago, dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras una pelea con armas blancas. La escena fue descrita como caótica, con víctimas sangrando en plena vía pública antes de ser trasladadas de urgencia al hospital militar local.

La situación no es exclusiva del oriente cubano. En Pinar del Río, un individuo que se introdujo sin invitación en una fiesta atacó a un joven con una botella, cortándole la cara en un acto de extrema violencia. Pese a que los vecinos lograron detener al agresor, la policía nunca llegó al lugar, lo que provocó la indignación de la comunidad.

Más recientemente, en Santiago de Cuba, las autoridades detuvieron a cuatro personas vinculadas con un caso de homicidio múltiple que sacudió al barrio San Pedrito. La captura se dio tras una intensa investigación que incluyó testimonios de vecinos y grabaciones de cámaras de vigilancia.

También en esa ciudad, fue capturado el presunto autor de un asesinato que intentó ocultar su crimen incendiando la vivienda donde ocurrió el hecho. Según versiones iniciales, el sujeto tenía antecedentes de comportamiento violento.

