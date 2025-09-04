Cubanos responsabilizan al Gobierno por muerte de niño que tomó medicamento "no certificado" en Santiago

Vídeos relacionados:

La tragedia ocurrida en la comunidad de La Maya, en el municipio Songo-La Maya, Santiago de Cuba, ha vuelto a poner en evidencia la crisis del sistema de salud cubano.

Un niño de cinco años falleció tras ingerir en su hogar Paracetamol de 500 mg de producción extranjera, caducado desde 2020, mientras otro de 11 años de la misma familia resultó intoxicado pero logró sobrevivir, tras recibir cuidados intensivos en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez Maceira.

El comunicado oficial emitido por la Dirección General de Salud provincial habló de una "intoxicación exógena" por un "medicamento no certificado", y aseguró que se desarrolla una investigación para "esclarecer las circunstancias" y "reforzar la educación sanitaria en las comunidades”.

Sin embargo, la versión institucional provocó indignación ciudadana: para la mayoría de los cubanos el verdadero responsable es el Gobierno, cuya incapacidad para garantizar medicamentos en farmacias empuja a las familias a recurrir al mercado informal.

"No hay nada en las farmacias"

Los comentarios en redes sociales son un reflejo del malestar general.

"Si en las farmacias de este país hubiera medicamentos, no habría necesidad de comprarlos en la calle sin saber de dónde salen", lamentó una usuaria.

Otra fue más dura: "Yo sabía que en algún momento iba a pasar, pero muchos más muertos habría si la gente no pudiera acceder a esos medicamentos que se mueven en el mercado negro. Porque no hay nada".

El tono de indignación fue creciendo en decenas de testimonios que apuntaron directamente a la responsabilidad estatal: "Promover el acceso seguro a medicamentos dice la nota. ¡Qué falta de respeto, con las farmacias vacías y colas infinitas! Un sistema de salud totalmente desamparado y fallido, producto de la indolencia de un gobierno que construye hoteles pero no garantiza ni una aspirina para un niño enfermo".

Culpabilizar a las familias, la estrategia oficial

La nota oficial insistió en la "importancia de la educación sanitaria" para evitar tragedias similares, un argumento que para muchos ciudadanos equivale a culpabilizar a los padres, verdaderas víctimas de un sistema desabastecido.

"Lo más triste de esto es que lo más probable es que esta madre cargue con la culpa de por vida, cuando deberían ser otros los que garanticen los medicamentos. Pero nadie de los verdaderos responsables va a cargar con esa culpa", escribió una santiaguera.

Incluso se citó la Constitución cubana, que reconoce la salud como un derecho fundamental y asigna al Estado la responsabilidad de garantizar atención y medicamentos. "Es responsabilidad del Gobierno abastecer las farmacias. Son responsables por cada pérdida humana a causa de la falta de medicamentos", subrayó un usuario.

Un padre residente en La Habana condenó también la falta de un mecanismo para certificar la venta de medicamentos importados en negocios privados debidamente legalizados, como en cualquier otro país. "El colmo de la desvergüenza", dijo.

Una crisis reconocida por las autoridades

No es la primera vez que la falta de fármacos cobra vidas en Cuba.

En julio, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional que el país solo dispone del 30 % del cuadro básico de medicamentos, lo que significa que siete de cada diez medicinas habituales faltan en las farmacias.

A ello se suma la alerta lanzada en 2024 por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (CECMED) sobre la circulación de fármacos falsificados en la región.

Pero en la Isla, donde la escasez es extrema, la advertencia se convierte en un dilema trágico: automedicarse con lo que se consigue o no tratar la enfermedad.

La salud como espejo del colapso del sistema

Lo ocurrido en La Maya es mucho más que un hecho aislado: representa la fractura de un sistema sanitario que durante décadas fue presentado como “orgullo de la Revolución”.

Hoy, entre hospitales deteriorados, escasez de insumos básicos, profesionales desmotivados y farmacias vacías, los ciudadanos enfrentan el riesgo diario de perder la vida por falta de acceso a medicamentos esenciales.

En palabras de una madre que comentó la nota oficial: "Es muy lamentable este suceso, pero más lamentable es cómo las madres tenemos que acudir a cualquier opción por tal de aliviar la enfermedad de nuestros hijos. Qué dolor da en lo que se ha convertido Cuba, qué vergüenza".

