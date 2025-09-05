Déficit eléctrico en Cuba supera los 1,700 MW y mantiene apagones prolongados

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba informó este jueves que el sistema eléctrico nacional enfrenta una crisis energética agravada, con una afectación prevista de hasta 1.771 megavatios (MW) durante el horario pico. Esta cifra representa uno de los déficits más altos del año y ha provocado apagones prolongados en varias zonas del país, incluidas afectaciones sostenidas en La Habana.

Según la empresa estatal, el miércoles se registró una afectación máxima de 1.575 MW a las 7:50 p.m. y el servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada. A las 6:00 de la mañana de este jueves, la disponibilidad era de 1.790 MW frente a una demanda de 2.900 MW, lo que generaba una afectación real de 1.070 MW. Para el mediodía se estima una afectación de 1.150 MW, y en el horario pico, la proyección apunta a una disponibilidad de 1.799 MW con una demanda de 3.500 MW, lo que produciría un déficit de 1.701 MW y una afectación de 1.771 MW.

Entre los factores que agravan la situación se encuentran las múltiples averías en unidades claves del sistema. La unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Santa Cruz, las unidades 3 y 6 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton se encuentran fuera de servicio por roturas. A esto se suman mantenimientos programados en la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y, desde la mañana de este jueves, también la unidad 3 de esa misma planta, que estará fuera de servicio durante 36 horas.

Además, el sistema enfrenta limitaciones térmicas que afectan a 432 MW, y problemas relacionados con el abastecimiento de combustible y lubricantes que han dejado inoperativas 45 centrales de generación distribuida, con una pérdida de 202 MW, así como la Patana de Regla, con 49 MW. Por falta de lubricantes, otros 453 MW permanecen indisponibles, lo que eleva a 704 MW el total afectado por este tipo de problemas.

En La Habana, la Empresa Eléctrica local reportó interrupciones desde las 2:19 p.m. hasta las 10:29 p.m. del miércoles. Aunque algunos bloques no llegaron a ser desconectados pese a estar en la programación, la afectación fue significativa. Para este jueves 5 de septiembre y la madrugada del viernes 6, se prevén cortes rotativos del servicio por zonas, con franjas horarias que comienzan a las 10:00 a.m. y se extienden hasta las 10:00 a.m. del día siguiente, dependiendo de las exigencias del sistema eléctrico nacional.

La UNE reiteró que la recuperación del servicio depende de la estabilidad de las unidades generadoras y de la disponibilidad de recursos energéticos, factores que, en el contexto actual, siguen siendo limitados.

