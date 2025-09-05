"La vida de un cubano es la vida en modo difícil": youtuber español lamenta situación en Cuba

El creador de contenido español Topeados (@topeadosdeviaje) compartió un nuevo video sobre su experiencia en Cuba, donde describe las condiciones cotidianas que se padecen en la isla y lo que vivió durante su estancia en el poblado de Viñales, en la provincia de Pinar del Río.

“De hecho, se lo dije a un cubano y se rió, y yo creo que la vida de un cubano es la vida en modo difícil”, expresó mientras relataba las dificultades que enfrentó con los apagones durante tres días consecutivos en la zona.

“Con el calor, los cortes de electricidad… que ya te digo que en tres días que he estado en Viñales yo he tenido electricidad, en total en los tres días, 8, 9 horas. Hubo un día que, por ejemplo, vino de madrugada, entonces prácticamente… como si no hubiera venido, no me enteré. Pero, amigo mío, es duro, es duro”, comentó el youtuber, visiblemente tocado por la realidad.

El video forma parte de una serie de publicaciones que @topeadosdeviaje (José María Pastor) ha compartido en sus redes sociales desde su llegada a la isla. En una de sus primeras entregas, afirmó que lo que más le había impactado era “el hambre”, tras recorrer barrios de La Habana y conversar con personas que le pedían arroz, leche, medicamentos o pan.

En otro testimonio grabado en las calles, un cubano le confesó entre lágrimas: “Estoy en una cárcel, ¿a dónde voy a salir?”, una frase que el creador acompañó con la reflexión de que “por eso muchos prefieren callar, no porque no tengan nada que decir, sino porque tienen miedo”.

Durante una visita a un centro comercial en La Habana, relató que vio estantes llenos de productos inaccesibles para un cubano medio, debido a que “los precios están en dólares y el salario promedio son 12 al mes”.

También documentó la dificultad para trasladarse entre provincias, cuando intentó viajar de La Habana a Viñales sin encontrar autobuses disponibles ni horarios claros, y terminó pagando un taxi colectivo, una opción que calificó de inviable para la mayoría de los cubanos.

En otra entrega, acompañó a un hombre sin hogar en busca de comida por varios locales de la capital, sin éxito. La escena terminó con el hombre revisando un contenedor de basura. “Ahí entendí que en Cuba, incluso si tienes dinero, no significa que vayas a poder comer”, dijo.

La serie de videos también ha retratado escenas de hambre y desesperanza entre niños, adultos mayores y trabajadores, como una maestra que le contó que ganaba 3 000 pesos mensuales. “Tienen hambre. Esta es la voz de un pueblo que sobrevive entre apagones y esperanza”, expresó el youtuber.

Su mirada, centrada en la vida cotidiana y alejada de la postal turística, ha generado una amplia respuesta en redes sociales. “No vine a juzgar, vine a mirar de frente una realidad que duele”, escribió en una de sus publicaciones más compartidas.

