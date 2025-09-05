"Perdona y serás perdonado. Voy a tenerte en mis oraciones": El Mensaje de Chocolate MC a El Chulo desde la cárcel

Aunque se encuentra tras las rejas, Chocolate MC no ha dejado de seguir las polémicas del género urbano cubano y, esta vez, respondió a las indirectas que El Chulo le lanzó recientemente en redes sociales.
A través de una llamada telefónica desde prisión que compartió el perfil Papel Encara, el autodenominado “Rey de los Reparteros” y ahora proclamado hombre de fe, envió un mensaje cargado de reproches, pero también de perdón cristiano hacia su colega.
“No se puede ser tan hipócrita. No se sabe quién es más hipócrita, tú o La China, mujer de Jose que se casó contigo. Después que Jose falleció formaron un teatro increíble”, expresó Chocolate, haciendo alusión a la relación de El Chulo con La China, ex pareja del fallecido reguetonero El Taiger.
Pese a su tono crítico, el intérprete de “Bajanda” no dejó fuera su nueva faceta espiritual y concluyó el mensaje con palabras de reconciliación:
“Hermano tú no andas asintomático nada, tú eres una buena persona, los mismos que te hirieron, los mismos que te pincharon son los que son tus amigos hoy. Perdónanos a todos nosotros como los perdonaste a ellos. Tú sabes que ese es uno de los mandamientos más importantes, perdona y serás perdonado. Pero nada Abe, voy a tenerte en mis oraciones, voy a orar por nosotros, por la amistad que un día tuvimos. Que Dios te bendiga hermano, a ti y a tu familia”, dijo en su mensaje.
Las declaraciones no han pasado desapercibidas y ya generan reacciones entre los seguidores de ambos exponentes del género urbano, quienes no terminan de creerse esta nueva faceta de Chocolate como hombre de Dios.
Lo más leído hoy:
Hace unos días en una entrevista El Chulo lanzó varios burlas hacia Chocolate e incluso lo incluyó en su lista de reguetoneros con menos dinero.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Chocolate MC y El Chulo
¿Cuál fue el mensaje de Chocolate MC a El Chulo desde la cárcel?
Chocolate MC envió un mensaje de reproches y perdón cristiano hacia El Chulo, instándolo a perdonar para ser perdonado y asegurando que lo mantendrá en sus oraciones.
¿Por qué Chocolate MC está en prisión?
Chocolate MC enfrenta varios cargos legales en Florida, incluyendo amenazas escritas de muerte, secuestro y robo a mano armada, entre otros. Actualmente se encuentra en prisión y podría enfrentar una larga condena si es declarado culpable.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad urbana cubana ante los mensajes de Chocolate y El Chulo?
Las declaraciones de Chocolate MC y El Chulo han generado reacciones divididas entre los seguidores de ambos, con comentarios que van desde el apoyo hasta la crítica, reflejando la polarización existente en la escena urbana cubana.
¿Qué papel juega la espiritualidad en la vida actual de Chocolate MC?
Chocolate MC asegura haber encontrado a Dios y se describe como un hombre de fe, utilizando su espiritualidad como un medio para enfrentar sus dificultades personales y legales desde la cárcel.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.