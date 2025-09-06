El agua se adueña de la carretera central entre Las Tunas y Holguín; piden precaución a choferes

El tramo de la carretera central entre las ciudades de Las Tunas y Holguín permanece anegada tras fuertes precipitaciones, un riesgo latente para quienes circulan por esta vía principal, en un país donde la infraestructura vial se encuentra cada vez más deteriorada y vulnerable.

De acuerdo con la alerta difundida en su cuenta de Facebook por el usuario La Tijera, el tramo afectado presenta acumulaciones de agua que dificultan la circulación y elevan la posibilidad de accidentes de tránsito.

El llamado es a extremar las precauciones ante la situación actual, que agrava la ya peligrosa realidad de carreteras sin mantenimiento y con sistemas de drenaje incapaces de responder a fenómenos meteorológicos intensos.

La advertencia concluye con un mensaje a los choferes para que tomen medidas de seguridad y eviten tragedias, en medio de una crisis vial donde cada aguacero revela la fragilidad del país para garantizar condiciones mínimas de seguridad en sus carreteras.

Cuba es un país sembrado de trampas mortales en sus calles y carreteras, como lo evidencian denuncias por alcantarillas destapadas y desagües abandonados.

Una rastra de color rojo sufrió un accidente este jueves en la localidad habanera de Mulgoba, al salirse de la vía y caer en una cuneta, en medio de las intensas lluvias que afectaron la zona.

En el caso de Holguín, recientes hechos reflejan una tendencia alarmante relacionada con la seguridad vial, donde confluyen la precariedad de la infraestructura, la falta de señalización y el deterioro del parque automotor.

Recientemente, vecinos de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, denunciaron en redes sociales el estado crítico de un tramo de carretera que parece sacudido por un terremoto, pero no es más que el reflejo del abandono de las infraestructuras en Cuba.

El abandono de la carretera es apenas un reflejo de lo que ocurre en toda Cuba. Hace unas semanas, una pareja documentó en Instagram (@losaventurerosgarcia) el alarmante estado de la Carretera Central, en el tramo entre Placetas y Cabaiguán.

En el video, avanzaban con dificultad en moto, sorteando huecos enormes. “Parece que vamos por la carretera más mala del mundo”, dijo uno de los viajeros.

En abril, un motorista denunció el deterioro de un puente inacabado en la Autopista Nacional, entre Villa Clara y Cienfuegos, cuyas vigas corroídas amenazan con desprenderse sobre los vehículos que circulan a gran velocidad.

Y en Santiago de Cuba, las cifras oficiales revelan que casi el 70% de los más de 6,000 kilómetros de carreteras provinciales están en regular o mal estado, pese a los 70 millones de pesos asignados este año para su mantenimiento, una cifra insuficiente para revertir el colapso.

Asimismo, el propio gobierno ha admitido que el 75% de las carreteras de Cuba se encuentran en regular o mal estado técnico, un diagnóstico que confirma lo que miles de cubanos viven cada día, al manejar por caminos que parecen zonas de desastre.bé de apenas cinco meses.

