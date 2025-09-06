Vivo de milagro: Cubano sobrevive a accidente que parecía mortal en Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la carretera de La Jita, en Cienfuegos, dejó como saldo a un conductor gravemente herido que logró sobrevivir tras impactar de frente contra un camión.

De acuerdo con la información trascendida en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el hecho se registró en horas de la noche de este miércoles, alrededor de las 11:30 pm.

Los reportes iniciales detallan que un camión fue embestido por una rastra que circulaba detrás, provocando el violento choque frontal.

El auto patrullero 313 fue el primero en llegar a la escena, donde los agentes auxiliaron a los lesionados y constataron que el conductor de la rastra había quedado atrapado entre los hierros.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate y salvamento, que actuaron pese a la complejidad de la situación, el chofer pudo ser extraído con vida del vehículo. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde recibió atención médica especializada.

El accidente generó momentos de tensión y conmoción entre los presentes, que calificaron la supervivencia del conductor como un verdadero milagro.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de salud del herido ni sobre las causas que provocaron el siniestro.

Los foristas apuntaron a la falta de sueño como la causante de numerosos accidentes de este tipo en la Isla. Choferes que deben manejar de noche, no pueden después descansar tranquilamente debido a la inestabilidad en el suministro eléctrico.

"Las personas están teniendo muy mala calidad de sueño con los apagones, es triste", opinó una internauta.

Las causas más comunes de accidentes de tránsito en Cuba incluyen el mal estado de las vías, el deterioro del parque automotor y las imprudencias al volante.

Además, se han reportado fallas mecánicas, exceso de velocidad y falta de señalización adecuada como factores contribuyentes. Según las estadísticas, el factor humano es responsable del 92 % de los accidentes en el país.

Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la seguridad vial, las autoridades cubanas no han implementado medidas sustanciales para abordar el problema estructural de los accidentes de tráfico.

La infraestructura vial sigue en malas condiciones y el mantenimiento preventivo es insuficiente. Esto ha sido catalogado como un problema urgente que requiere atención inmediata.

