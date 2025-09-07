Ecomóviles refuerzan transportación de pasajeros en Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

Sancti Spíritus incorporó nuevos microbuses eléctricos al servicio de pasajeros y prevé completar una flota de 40 vehículos, una cifra que resulta insuficiente ante la crisis del transporte en la provincia y el país.

La información fue publicada por Cubadebate, con declaraciones al periódico Escambray de Omar Alberto Cardoso Hernández, director de Taxis Cuba en Sancti Spíritus.

El funcionario explicó que la ruta más reciente conecta el policlínico Norte con la zona de Colón, mientras otras cubren espacios de gran demanda como hospitales, terminales y la Universidad de Ciencias Médicas.

En total circulan 28 vehículos en la ciudad y cinco en Trinidad, todos ensamblados en la Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez, con apoyo del Fondo de Desarrollo del Transporte, una solución presentada más con optimismo en letras que en la práctica cotidiana.

La entidad tramita ahora la revisión técnica y la licencia operativa de siete ecomóviles adicionales, de los cuales dos reforzarán rutas en la capital provincial y los restantes se sumarán al servicio en Trinidad.

Los ecomóviles, de color amarillo y capacidad para 11 pasajeros, comenzaron a circular en 2023.

Pese a las mejoras introducidas en su diseño, dependen aún de la red eléctrica nacional y su alcance es limitado, por lo que su impacto real en la movilidad sigue siendo reducido.

Las personas a diario deben caminar largas distancias pues ni esperanza tiene ya de lograr trasladarse en uno de estos novedosos medios de transporte cuya capacidad es muy limitada.

El proyecto contempla que en el futuro funcionen con fuentes renovables, aunque por ahora los problemas de transporte en Sancti Spíritus superan con creces la capacidad de esta pequeña flota.

En 2024, y ante la crisis de combustible y el deterioro del transporte público, el gobierno cubano anunció que depositaba sus esperanzas en medios alternativos como los cinco primeros microbuses eléctricos -o ecomóviles- que circulaban por las calles de la provincia de Sancti Spíritus.

Publicación de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

Construidos en las plantas de la Empresa Militar Industrial (EMI) Coronel Francisco Aguiar, estos vehículos poseen todas las piezas de su estructura y carrocería de fabricación local, hecho que repercute directamente en la generación de empleos, según el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, en una publicación en la red social Facebook.

Como una prueba de la efectividad de este transporte, circuló por calles espirituanas, en abril de 2023, el primer prototipo denominado VES002, que igualmente contaba con capacidad para 11 pasajeros, el chofer y el conductor.

Antes, el gobierno anunció la creación de triciclos eléctricos que tendrían alta tecnología y llevarían integrados paneles solares, los cuales se dedicarían a la transportación de pasajeros.

