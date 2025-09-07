Falleció en México el escritor y curador cubano Osvaldo Sánchez Crespo, referente del arte contemporáneo

Vídeos relacionados:

El poeta, crítico y curador cubano Osvaldo Sánchez Crespo falleció este sábado en la ciudad mexicana de Mérida a los 68 años, víctima de cáncer, confirmó a CiberCuba una persona allegada al intelectual.

Su muerte enluta tanto a la cultura cubana como a la mexicana, donde se convirtió en una figura influyente del arte contemporáneo.

Nacido en La Habana en 1958, Sánchez Crespo perteneció a la generación literaria de los años ochenta en Cuba. Ganó el Premio David de Poesía en 1981 con el cuaderno Matar al último venado, considerado un texto fundamental de esa hornada poética.

Algunos de sus poemas, como “Declaración poética familiar” o “Playita 16. Máscaras doradas”, quedaron inscritos en el imaginario de la poesía cubana.

Discípulo del cineasta Tomás Gutiérrez Alea, trabajó como guionista del filme Papeles secundarios (1989), del largometraje Mujer transparente (1990) y del cortometraje Fortuna lo que ha querido (1991), todos bajo dirección de Orlando Rojas. También fue profesor en la Escuela de Arte San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana.

En 1990 emigró a México invitado por la fotógrafa Graciela Iturbide. Desde entonces desarrolló una prolífica carrera como curador y gestor cultural.

En ese país dirigió el Museo de Arte Carrillo Gil (1997-2000), el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México (2007-2012). En los últimos años se asentó en Mérida, en la península de Yucatán.

Fue además director artístico y curador de inSite/Prácticas artísticas en el dominio público en Tijuana-San Diego (2001-2006), y cofundador del Patronato de Arte Contemporáneo en México. Además, trabajó en proyectos internacionales, como el comité de selección del curador de Documenta 14 en Kassel y el comité asesor de la Haus der Kulturen der Welt en Berlín.

Entre sus proyectos más recordados está Casa Gallina, un espacio sociocultural en la Ciudad de México centrado en comunidad, cultura y medio ambiente.

Más recientemente, colaboró en Berlín con la fundación del empresario Hans Schöpflin en la iniciativa Spore, dedicada a promover prácticas ecológicas regenerativas.

Además de su obra publicada, deja un importante legado inédito que incluye dos novelas, varios cuadernos de poesía, una compilación de sus escritos de arte y un diario personal que llevó durante gran parte de su vida, informó la revista Rialta.

Ese medio independiente señala que la última creación de Sánchez Crespo fue la novela En el jardín de mi amigo foráneo, editada artesanalmente y compartida con allegados poco antes de su muerte.

En la solapa de ese libro escribió: “Lo que escribo es testimonio de pérdidas, subrayo la urgencia que tenemos todos de ejercer el corazón, la obligación de defender nuestra dosis de energía humana. Yo no quisiera dormirme, ni aceptar nunca la más significativa de las máscaras”.

Osvaldo Sánchez Crespo es recordado como uno de los intelectuales cubanos más influyentes de su generación y un puente imprescindible entre el arte de Cuba y el de México.

Sus colegas en México han lamentado su muerte en varias publicaciones posteadas en Facebook.

Luis Vargas Santiago, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo calificó como "un tornado de inteligencia, creatividad, perspicacia e inspiración".

"Sus textos y curadurías seguirán dando mucho para la reflexión. Yo me quedo con muchos buenos recuerdos y agradezco su cercanía, confianza y mentoría. Atesoraré siempre que me invitara a formar parte de la mesa directiva de Casa Gallina, desde donde seguiremos honrando su memoria y ensanchando su legado. Abrazos infinitos, querido Os", escribió.

El intelectual cubano llevaba varios meses aquejado de cáncer. Falleció en su casa en Mérida, al cuidado de buenos amigos.