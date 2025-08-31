Las frases de amor que solo entienden los cubanos: Del “me tienes loma abajo y sin frenos” al “tú eres la que me parte”

¿Cómo enamora un cubano fuera de la Isla? Esa es la pregunta que el tiktoker Andyrousmc, residente en México, se planteó en un video que ya despierta la complicidad de miles de usuarios.

Con su acento marcado y la picardía que distingue a los de la Isla, explicó algunas de esas frases de amor que solo un cubano puede entender y que en otros países dejan a cualquiera “en el aire”.

“Me tienes loma abajo y sin frenos”, arrancó Andy, para luego aclarar que se trata de una manera peculiar de decir: “hago lo que sea por ti”. Le siguieron otras expresiones igual de intraducibles:

“ Estoy para cosa contigo ”, que equivale a un directo “me gustas, ¿qué hacemos?”.

”, que equivale a un directo “me gustas, ¿qué hacemos?”. “ Vamos a tallarla ”, en alusión a “hacer algo juntos” con un guiño más atrevido.

”, en alusión a “hacer algo juntos” con un guiño más atrevido. “ Estoy muerto en la carretera y me cuadras un mundo ”, que significa un enamoramiento tan fuerte como para lanzarse sin frenos a una relación formal.

”, que significa un enamoramiento tan fuerte como para lanzarse sin frenos a una relación formal. Y la más contundente: “Tú eres la que me parte”, un modo de declarar que no hay ojos para nadie más.

El creador reconoció que, viviendo fuera de Cuba, es difícil traducir estas frases al “español común”. Sin embargo, aseguró que forman parte del ADN cultural de los cubanos y que, aunque suenen incomprensibles en México, tienen una fuerza única para quienes crecieron escuchándolas en las calles de la Isla.

La publicación se suma a una ola de videos que han convertido al habla cubana en tema viral en TikTok. Hace unas semanas, una mexicana casada con un cubano causó sensación enseñando frases subidas de tono, mientras otra pareja, un cubano y su novia estadounidense, provocó ternura y carcajadas al mezclar acentos y expresiones en cámara.

En el caso de Andyrousmc, el impacto está en recordar que el amor “a lo cubano” también se dice con ocurrencias que no caben en un diccionario, pero que encierran la picardía, la pasión y la manera única de conectar de los cubanos.

