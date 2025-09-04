Patai Beach Club, el restaurante de un chef cubano en Islas Canarias

El chef cubano Ariel Patai ha encontrado en las Islas Canarias el lugar perfecto para mezclar sus raíces con la cocina mediterránea, apostando por una propuesta gastronómica que conquista paladares junto al mar, en Fuerteventura.

Patai Beach Club, es mucho más que un chiringuito de playa. Es un restaurante que rinde homenaje a la cocina tradicional y al producto local.

El cubano asegura que trabajar con ingredientes de primera calidad y apoyar a los productores locales es una forma de agradecer y disfrutar de la riqueza gastronómica de España.

Ha convertido su cocina en una celebración de los alimentos naturales, elaborados con procesos de cocción tradicionales. Su especialidad son los arroces, y creó su propia receta de paella, inspirada en la clásica valenciana, pero con un toque personal que ya empieza a hacerse famoso en la isla.

Además de su enfoque gastronómico, Ariel Patai ha incorporado un elemento distintivo a su proyecto culinario priorizando la relación entre la comida y la salud.

El chef confesó que su interés en este tema nació tras el diagnóstico de cáncer de su madre recientemente fallecida. “Nos costaba mucho encontrar un sitio donde pudiera comer sano, con opciones reales para su dieta”, recuerda.

Desde entonces, su cocina también piensa en quienes padecen alguna enfermedad o necesitan un menú especial. “Si un cliente nos dice que tiene alguna condición, adaptamos el menú y le preparamos algo que pueda disfrutar sin preocupaciones”, añade.

El Patai Beach Club ha ganado reconocimiento no solo entre los turistas que visitan Fuerteventura, sino también entre los residentes en la isla, que se acercan cada vez más a descubrir el sabor auténtico que este chef cubano que defiende una fusión entre tradición culinaria, salud y compromiso con la tierra que lo acoge.