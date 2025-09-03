Madre cubana celebra el primer curso escolar de sus hijos en Madrid pero no olvida a los padres en la isla

Madre cubana celebra primer curso escolar de sus hijos en España y reflexiona sobre la realidad en la Isla

“Mis hijos cubanos comienzan por primera vez el curso escolar en Madrid, y desde que soy madre, esta será la primera vez que no tenga que reunir varios meses antes para comprarles un par de zapatos”, dice conmovida la usuaria cubana @yexelagonzlez en un video en TikTok.

Desde España, esta madre emigrada reflexiona sobre el privilegio de poder vivir este momento sin angustia: “Esta será la primera vez que no me preocupe que en la escuela la comida sea mala e insuficiente, esta será la primera vez que no sea un tema de conversación en casa ni el uniforme escolar ni los libros”.

“Esta será la primera vez en que mi única conversación el día antes sea recordarles que se porten bien y que disfruten la experiencia”, afirma en un tono que mezcla gratitud con duelo migratorio.

Pero su testimonio no se queda en lo personal. “Hoy pensé mucho en los padres en Cuba, cosas tan sencillas como la merienda escolar es un reto para un padre cubano; cosas tan banales como llevar un par de zapatos dignos y unas medias blancas es casi una utopía”, denuncia.

“Muchos padres en Cuba han emigrado para asegurarles a sus hijos cosas tan simples como esas, como un ventilador recargable para no sufrir las noches de apagón, y han tenido que renunciar a lo valioso que es la niñez de nuestros hijos”, agrega.

El video, acompañado del mensaje “Madres cubanas merecen todo lo hermoso y les envío mi abrazo”, generó cientos de reacciones de apoyo: “Así como tú me siento yo cuando veo que va a empezar el curso y que no tengo que comprar nada porque mi hija tiene de todo. Solo puedo pensar en todas las madresitas cubanas”, comentó una usuaria.

Otra persona escribió: “Felicidades y suerte a esos campeones. Notarás la abismal diferencia”, mientras otra reflexionó: “Has hecho todo lo posible por mejorar la vida de tu familia... y abrazo también a las madres y padres cubanos”.

En junio, esta misma madre ya había compartido un emotivo testimonio sobre las razones que la llevaron a emigrar, donde afirmaba: “Yo era feliz en Cuba… pero cuando me convertí en madre, entendí que tenía que salir de mi país” y “No quiero ser una abuela presa en Cuba”.

El contraste entre su realidad actual y la de millones de familias cubanas se ha hecho aún más visible con el inicio del curso escolar en la Isla. Mientras el gobierno celebraba el regreso a clases como una conquista colectiva, el canciller Bruno Rodríguez afirmó en redes sociales que “hoy la alegría inunda nuevamente las escuelas cubanas”.

Esa frase provocó una oleada de críticas y respuestas, como se evidenció en los testimonios de padres que desmontaron el discurso oficial con imágenes de apagones, escasez y precariedad.

Frente a la falta de materiales y condiciones, surgieron iniciativas ciudadanas como la campaña impulsada por la activista Lara Crofs para ayudar a los niños cubanos con libretas, mochilas y zapatos, recordando que “un cuaderno, una mochila o un par de zapatos no va a cambiar el sistema, pero puede cambiar la vida de un niño”.

Otros testimonios como el de una madre en Camagüey que ve a su hijo repetir su infancia bajo apagones, confirman que en Cuba educar es también resistir.

Este curso escolar ha comenzado marcado por la entrega incompleta de uniformes, libretas para dos asignaturas y escuelas deterioradas, como reconoció el propio Ministerio de Educación.

En total, más de 1,5 millones de estudiantes regresaron a clases entre apagones, déficit de maestros y falta de recursos, según cifras oficiales divulgadas por el gobierno cubano.

”En ese contexto, el mensaje final de @yexelagonzlez resuena con fuerza: “Desde la fortuna que considero comenzar el lunes un curso escolar en Madrid, le agradezco también al mundo la dicha de poder estar aquí y de poder estar con mis hijos”.

