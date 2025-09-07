Cubano no acude a cita de ICE y ahora enfrenta una posible deportación

Vídeos relacionados:
Un cubano enfrenta un proceso de deportación en Estados Unidos tras haber incumplido con una cita migratoria ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), decisión que, según expertos y otros migrantes, es un error prácticamente irreversible en el marco de la política migratoria estadounidense.
El caso salió a la luz luego de que una lectora escribiera al periodista Mario J. Pentón para denunciar la situación de su esposo.
Según relató, el hombre fue detenido en julio en Tennessee por exceso de velocidad. Sin embargo, desde marzo tenía pendiente una comparecencia obligatoria ante ICE, a la cual decidió no acudir por temor a ser arrestado, dada la ola de detenciones que se reportaban.
La semana pasada fue trasladado junto a otros 11 cubanos al Centro Penitenciario Nuevo de Luisiana, un establecimiento catalogado como de alta seguridad.
La mujer expresó su indignación por las condiciones que encontró al llegar allí.
"No tenían ni agua para bañarse. No pueden tratar a una persona como si fuera un asesino o un violador. No comprendo nada de verdad", detalló en el mensaje enviado al reportero.
La situación ha generado un intenso debate entre cubanos en redes sociales, muchos de los cuales subrayan que faltar a una cita de inmigración equivale a firmar la propia orden de deportación.
Un emigrante habanero recordó que, al entrar a Estados Unidos en 2018 por Texas, un oficial le advirtió explícitamente que ausentarse a una cita con ICE implicaba automáticamente una orden de expulsión.
Otros internautas, como una matancera, criticaron la imprudencia de conducir a altas velocidades sin documentos en regla y después no responder a las autoridades migratorias.
Desde Canadá, otro comentarista fue tajante: "Desde que no se presentó a la citación, se auto-deportó. Violó la ley migratoria y se convirtió en un ilegal dentro de un país que tiene esto ahora como una prioridad".
En la misma línea, un autónomo señaló que la ley en Estados Unidos no hace distinciones: faltar a una cita de inmigración es un delito que deja a la persona en un 99 % de probabilidades de ser deportada.
Otros comentarios fueron más allá y criticaron actitudes que, a su juicio, arrastran algunos cubanos fuera de la Isla.
"La ley de Cuba y la forma de reaccionar ante la ley deberían dejarla enterrada allá. Si no, donde vayas tendrás problemas", opinó uno de ellos.
Una residente en Puerto Rico advirtió: "Faltar a una cita de ICE es una falta de respeto a la Nación y a las leyes migratorias, y correr a exceso de velocidad es una violación a las leyes de tránsito. A Estados Unidos no se viene a violar las leyes".
Otra habanera sugirió a la esposa del detenido contratar un abogado, y recordó que en algunos casos Cuba no recibe deportados, lo que podría derivar en su envío a un tercer país.
El consenso entre quienes han comentado el caso es claro: saltarse una citación de inmigración, por miedo o desconocimiento, implica graves consecuencias legales.
La esposa del afectado, en tanto, clama por apoyo y asegura que seguirá buscando vías para que su marido no sea tratado "como un criminal peligroso" en el proceso que enfrenta.
Esta semana trascendió que el gobierno de Donald Trump, en su empeño por mostrar mano dura contra la migración, decidió encerrar a inmigrantes indocumentados a una de las cárceles más temidas y violentas de Estados Unidos.
Un complejo dentro de la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como Angola, fue habilitado para albergar a más de 400 detenidos de ICE. En este momento ya acoge a decenas de personas.
Según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue escogido deliberadamente por su fama de cárcel dura. "Este centro acogerá a los peores de los peores", declaró.
El gobernador Jeff Landry aseguró que la instalación, rebautizada como "Louisiana Lockup", se llenará en los próximos meses, mientras Trump impulsa un plan de deportaciones masivas.
Angola es una prisión de máxima seguridad con más de 6,000 reclusos, entre ellos más de 50 condenados a muerte.
Los críticos alertan que el simbolismo de usar Angola como centro migratorio refuerza la criminalización de los indocumentados y normaliza el uso de prisiones con un historial de abusos para personas cuyo único "delito" es carecer de papeles.
Se trata de una estrategia deliberada del gobierno para persuadir a los inmigrantes sin estatus legal a que opten por la autodeportación, al enfrentar la posibilidad de ser enviados a un lugar tan temido.
Preguntas frecuentes sobre el proceso de deportación y citas con ICE para cubanos en EE. UU.
¿Qué consecuencias tiene faltar a una cita con ICE para un cubano en EE. UU.?
Faltar a una cita con ICE puede resultar en una orden automática de deportación. La ley de inmigración estadounidense es clara en que no presentarse a una audiencia programada puede llevar a la emisión de una orden de deportación en ausencia, lo que significa que el migrante podría ser expulsado del país sin ser escuchado. Además, esto limita severamente las posibilidades de defensa en el futuro.
¿Qué pueden hacer los migrantes cubanos para evitar una deportación tras faltar a una cita con ICE?
Es crucial obtener asesoría legal de un abogado de inmigración calificado. Un profesional puede ayudar a solicitar cambios de fecha por motivos válidos y preparar una defensa adecuada. Además, en caso de no poder asistir a una cita, se debe notificar formalmente y presentar pruebas de la imposibilidad de asistir. Ignorar una citación sin comunicación previa puede sellar la deportación del migrante.
¿Cómo afecta la política migratoria de EE. UU. bajo el mandato de Donald Trump a los cubanos?
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la política migratoria se ha endurecido significativamente. Se ha intensificado la deportación de migrantes, especialmente en ciudades santuario y personas con antecedentes penales. Además, el fin del Parole Humanitario y la implementación de la "Operación Safeguard" han dificultado aún más la regularización del estatus migratorio para los cubanos.
¿Qué efectos tiene la desinformación en la comunidad migrante cubana en EE. UU.?
La desinformación puede causar pánico y decisiones equivocadas, como faltar a citas con ICE. Algunos migrantes creen erróneamente que no presentarse los protegerá de ser arrestados, lo cual es falso. El miedo infundado y los malos consejos pueden llevar a decisiones que agravan la situación legal del migrante, por lo que es fundamental obtener información confiable y asesoría legal adecuada.
