EE.UU. busca deportar al migrante salvadoreño Kilmar Abrego García a Eswatini, en África

Vídeos relacionados:
El gobierno de Estados Unidos notificó a los abogados de Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño acusado de tráfico de personas, que su nuevo destino de deportación será Eswatini, África, luego de que inicialmente fuera designado a Uganda y expresara temor de persecución en más de 20 países, incluido Cuba.
Abrego estaba marcado para ser deportado a Uganda, pero sus representantes legales alegaron riesgo de tortura o persecución en ese país, según un correo oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundido en su cuenta de X por el periodista de la cadena televisiva Fox News, Bill Melugin.
La respuesta de las autoridades fue desestimar la validez del argumento, señalando que el propio migrante ha manifestado temores similares respecto a 22 países distintos, entre ellos México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Argentina, Venezuela y Cuba.
Pese a esas objeciones, el documento firmado por la Oficina del Asesor Legal Principal de ICE informó que el país de remoción designado ya no será Uganda sino Eswatini, en el sur de África.
La notificación recalca que los reclamos del salvadoreño son “difíciles de tomar en serio” por la amplitud de los países en los que afirma temer por su vida.
El caso se suma a una cadena de decisiones controvertidas. A finales de agosto, se conoció que la administración de Donald Trump valoraba deportar a Abrego a Uganda tras su liberación de custodia penal en Tennessee.
Lo más leído hoy:
El migrante había sido deportado erróneamente a El Salvador a inicios de año, donde pasó meses encarcelado antes de ser devuelto a Estados Unidos.
Un juez autorizó su liberación bajo fianza, mientras espera juicio en enero, pero apenas horas después sus abogados recibieron la notificación de deportación a Uganda, con un plazo de 72 horas para ejecutarla.
Esa medida se sustentaba en un acuerdo bilateral por el cual Uganda aceptó recibir deportados que ni siquiera eran sus ciudadanos, convirtiéndose en el más reciente “tercer país” en sumarse a estas prácticas migratorias impulsadas por la administración Trump.
Los abogados de Abrego revelaron que el gobierno estadounidense le había ofrecido previamente un acuerdo alternativo para trasladarlo a Costa Rica como refugiado tras cumplir condena.
Sin embargo, al rechazarlo, ICE le notificó que podría ser enviado a Uganda, lo que sus defensores califican como una maniobra de presión y “venganza política” contra su cliente.
Las imágenes de la detención de Abrego en 2022 muestran que, tras ser detenido por exceso de velocidad, la policía lo dejó continuar pese a transportar a nueve pasajeros.
Abrego García ha residido en Estados Unidos durante varios años y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, al considerar que enfrentaba un “temor fundado” de sufrir violencia si era devuelto a ese país.
Esta medida le impedía ser expulsado específicamente a territorio salvadoreño, aunque no le garantizaba un estatus legal permanente ni impedía que el gobierno estadounidense intentara enviarlo a un tercer país que aceptara recibirlo.
Ahora, la designación de Eswatini como destino final extiende la controversia, pues evidencia el uso de acuerdos opacos y países terceros para ejecutar expulsiones forzosas de migrantes que no tienen vínculos con esos territorios.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de Kilmar Abrego García
¿Por qué Estados Unidos decidió deportar a Kilmar Abrego García a Eswatini?
Estados Unidos decidió deportar a Kilmar Abrego García a Eswatini debido a su temor de persecución en más de 20 países, incluido Uganda, que fue su destino original de deportación. Las autoridades estadounidenses consideraron que sus miedos eran difíciles de tomar en serio por la amplitud de países mencionados.
¿Qué motivos llevaron a Kilmar Abrego García a temer la persecución en tantos países?
Kilmar Abrego García expresó temor a la persecución en países como México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Argentina, Venezuela y Cuba, entre otros. Estos temores están basados en el riesgo de tortura o persecución que él percibe en dichos lugares, aunque las autoridades estadounidenses han cuestionado la validez y amplitud de sus miedos.
¿Cuál es el trasfondo del caso de Kilmar Abrego García?
El caso de Kilmar Abrego García involucra varios errores y decisiones controvertidas. Inicialmente fue deportado por error a El Salvador, donde fue encarcelado antes de ser devuelto a Estados Unidos. Posteriormente, se consideró su deportación a Uganda como parte de un acuerdo bilateral, pero fue cambiada a Eswatini tras expresar temores de persecución en varios países.
¿Cuál es la situación legal actual de Kilmar Abrego García en Estados Unidos?
Kilmar Abrego García está en libertad bajo fianza en espera de juicio por cargos de tráfico de personas. Un juez autorizó su liberación mientras espera el juicio programado para enero, pero enfrenta la posibilidad de ser deportado a un tercer país como parte de las prácticas migratorias de la administración estadounidense actual.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.