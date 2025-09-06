EE.UU. busca deportar al migrante salvadoreño Kilmar Abrego García a Eswatini, en África

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos notificó a los abogados de Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño acusado de tráfico de personas, que su nuevo destino de deportación será Eswatini, África, luego de que inicialmente fuera designado a Uganda y expresara temor de persecución en más de 20 países, incluido Cuba.

Abrego estaba marcado para ser deportado a Uganda, pero sus representantes legales alegaron riesgo de tortura o persecución en ese país, según un correo oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundido en su cuenta de X por el periodista de la cadena televisiva Fox News, Bill Melugin.

La respuesta de las autoridades fue desestimar la validez del argumento, señalando que el propio migrante ha manifestado temores similares respecto a 22 países distintos, entre ellos México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Argentina, Venezuela y Cuba.

Pese a esas objeciones, el documento firmado por la Oficina del Asesor Legal Principal de ICE informó que el país de remoción designado ya no será Uganda sino Eswatini, en el sur de África.

La notificación recalca que los reclamos del salvadoreño son “difíciles de tomar en serio” por la amplitud de los países en los que afirma temer por su vida.

El caso se suma a una cadena de decisiones controvertidas. A finales de agosto, se conoció que la administración de Donald Trump valoraba deportar a Abrego a Uganda tras su liberación de custodia penal en Tennessee.

Lo más leído hoy:

El migrante había sido deportado erróneamente a El Salvador a inicios de año, donde pasó meses encarcelado antes de ser devuelto a Estados Unidos.

Un juez autorizó su liberación bajo fianza, mientras espera juicio en enero, pero apenas horas después sus abogados recibieron la notificación de deportación a Uganda, con un plazo de 72 horas para ejecutarla.

Esa medida se sustentaba en un acuerdo bilateral por el cual Uganda aceptó recibir deportados que ni siquiera eran sus ciudadanos, convirtiéndose en el más reciente “tercer país” en sumarse a estas prácticas migratorias impulsadas por la administración Trump.

Los abogados de Abrego revelaron que el gobierno estadounidense le había ofrecido previamente un acuerdo alternativo para trasladarlo a Costa Rica como refugiado tras cumplir condena.

Sin embargo, al rechazarlo, ICE le notificó que podría ser enviado a Uganda, lo que sus defensores califican como una maniobra de presión y “venganza política” contra su cliente.

Las imágenes de la detención de Abrego en 2022 muestran que, tras ser detenido por exceso de velocidad, la policía lo dejó continuar pese a transportar a nueve pasajeros.

Abrego García ha residido en Estados Unidos durante varios años y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, al considerar que enfrentaba un “temor fundado” de sufrir violencia si era devuelto a ese país.

Esta medida le impedía ser expulsado específicamente a territorio salvadoreño, aunque no le garantizaba un estatus legal permanente ni impedía que el gobierno estadounidense intentara enviarlo a un tercer país que aceptara recibirlo.

Ahora, la designación de Eswatini como destino final extiende la controversia, pues evidencia el uso de acuerdos opacos y países terceros para ejecutar expulsiones forzosas de migrantes que no tienen vínculos con esos territorios.

Preguntas frecuentes sobre la deportación de Kilmar Abrego García