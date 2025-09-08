Tribunal Supremo autoriza arrestos migratorios en Los Ángeles tras recurso de Trump

Vídeos relacionados:
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este lunes a los agentes federales de inmigración a realizar operativos masivos en Los Ángeles, al levantar una orden judicial que limitaba las detenciones por perfil racial o socioeconómico, según informó la agencia AP.
La decisión representa una nueva victoria para la administración de Donald Trump, que ha impulsado una línea dura en materia migratoria.
Con una votación de 6-3, la mayoría conservadora anuló la restricción dictada por la jueza federal Maame E. Frimpong, quien había encontrado un “monto de evidencia” de que las patrullas migratorias estaban violando la Constitución al detener personas de manera indiscriminada, incluso a ciudadanos estadounidenses.
La agencia EFE recordó que la decisión del Supremo bloquea la orden de Frimpong, del Distrito Central de California, que en julio pasado prohibió temporalmente las redadas migratorias indiscriminadas en la zona metropolitana de Los Ángeles y otros dos condados, y que fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones.
El juez Brett Kavanaugh, en su opinión concurrente, argumentó que el fallo de primera instancia “fue demasiado lejos” y que permitir que se cuestione a posteriori cada detención “enfriaría los esfuerzos legítimos de aplicación de la ley migratoria”, expuso el citado medio.
En cambio, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por sus colegas liberales, emitió una dura disidencia: “Incontables personas en Los Ángeles han sido agarradas, lanzadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o por ganarse la vida con trabajos manuales. Hoy, la Corte expone a muchos más a esas mismas indignidades”, escribió.
Lo más leído hoy:
Impacto en Los Ángeles y otras ciudades
El fallo se da en medio de un repunte de operativos del ICE, tras una pausa luego de la orden judicial inicial. Según el Departamento de Seguridad Nacional, desde el 6 de junio se han realizado 5,210 arrestos en la región angelina, en operativos que han incluido tácticas polémicas como agentes que salieron de un camión de mudanzas para detener trabajadores en un Home Depot.
Grupos defensores de migrantes advirtieron que la decisión del Supremo abrirá la puerta a prácticas de perfilamiento racial no solo en Los Ángeles, sino también en otras ciudades del país.
Próximos pasos legales
La demanda presentada por organizaciones de defensa de inmigrantes seguirá su curso en California, donde se debatirá de fondo la constitucionalidad de los operativos. No obstante, la decisión del Supremo permite que el gobierno de Trump siga adelante con redadas migratorias masivas mientras avanza el litigio.
Preguntas frecuentes sobre los operativos migratorios de ICE en Los Ángeles
¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo sobre los arrestos migratorios en Los Ángeles?
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a los agentes federales de inmigración a realizar operativos masivos en Los Ángeles, levantando una orden judicial que limitaba las detenciones por perfil racial o socioeconómico. Esta decisión representa una victoria para la administración de Donald Trump, que ha adoptado una línea dura en materia migratoria.
¿Cuáles son las críticas a la decisión del Tribunal Supremo?
La jueza Sonia Sotomayor, junto con otros colegas liberales, emitió una disidencia señalando que la decisión expone a muchas personas a detenciones basadas en su apariencia o acento, lo que consideran una violación a la dignidad humana. Grupos defensores de migrantes advierten que esta medida abrirá la puerta a prácticas de perfilamiento racial no solo en Los Ángeles, sino también en otras ciudades de Estados Unidos.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante los operativos del ICE en Los Ángeles?
Las redadas han generado pánico entre los trabajadores inmigrantes y han provocado una nueva ola de protestas en todo el país. En Los Ángeles, tras las redadas, se desplegaron más de 1,700 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para contener las protestas, lo que ha derivado en enfrentamientos y tensiones con la policía.
¿Qué impacto tienen estas redadas en las comunidades inmigrantes?
Las redadas han tenido un impacto devastador en las comunidades trabajadoras, provocando miedo y paralización en sectores clave de la economía estadounidense. Organizaciones de derechos civiles y activistas han alertado sobre el efecto negativo que estas medidas tienen, especialmente en comunidades vulnerables que dependen de la mano de obra inmigrante.
¿Qué pasos legales se seguirán tras la decisión del Tribunal Supremo?
La demanda presentada por organizaciones de defensa de inmigrantes seguirá su curso en California, donde se debatirá la constitucionalidad de los operativos. Aunque la decisión del Tribunal Supremo permite que el gobierno de Trump continúe con las redadas masivas, el litigio buscará abordar el fondo legal de estas acciones.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.