Tribunal Supremo autoriza arrestos migratorios en Los Ángeles tras recurso de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este lunes a los agentes federales de inmigración a realizar operativos masivos en Los Ángeles, al levantar una orden judicial que limitaba las detenciones por perfil racial o socioeconómico, según informó la agencia AP.

La decisión representa una nueva victoria para la administración de Donald Trump, que ha impulsado una línea dura en materia migratoria.

Con una votación de 6-3, la mayoría conservadora anuló la restricción dictada por la jueza federal Maame E. Frimpong, quien había encontrado un “monto de evidencia” de que las patrullas migratorias estaban violando la Constitución al detener personas de manera indiscriminada, incluso a ciudadanos estadounidenses.

La agencia EFE recordó que la decisión del Supremo bloquea la orden de Frimpong, del Distrito Central de California, que en julio pasado prohibió temporalmente las redadas migratorias indiscriminadas en la zona metropolitana de Los Ángeles y otros dos condados, y que fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones.

El juez Brett Kavanaugh, en su opinión concurrente, argumentó que el fallo de primera instancia “fue demasiado lejos” y que permitir que se cuestione a posteriori cada detención “enfriaría los esfuerzos legítimos de aplicación de la ley migratoria”, expuso el citado medio.

En cambio, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por sus colegas liberales, emitió una dura disidencia: “Incontables personas en Los Ángeles han sido agarradas, lanzadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o por ganarse la vida con trabajos manuales. Hoy, la Corte expone a muchos más a esas mismas indignidades”, escribió.

Impacto en Los Ángeles y otras ciudades

El fallo se da en medio de un repunte de operativos del ICE, tras una pausa luego de la orden judicial inicial. Según el Departamento de Seguridad Nacional, desde el 6 de junio se han realizado 5,210 arrestos en la región angelina, en operativos que han incluido tácticas polémicas como agentes que salieron de un camión de mudanzas para detener trabajadores en un Home Depot.

Grupos defensores de migrantes advirtieron que la decisión del Supremo abrirá la puerta a prácticas de perfilamiento racial no solo en Los Ángeles, sino también en otras ciudades del país.

Próximos pasos legales

La demanda presentada por organizaciones de defensa de inmigrantes seguirá su curso en California, donde se debatirá de fondo la constitucionalidad de los operativos. No obstante, la decisión del Supremo permite que el gobierno de Trump siga adelante con redadas migratorias masivas mientras avanza el litigio.

