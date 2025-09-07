Trump se pronuncia sobre posible ataque al Cártel de los Soles dentro de Venezuela

El presidente Donald Trump respondió este domingo sobre la posibilidad de un ataque al Cártel de los Soles en Venezuela.
A la pregunta de un periodista sobre si considera un ataque a los carteles dentro de Venezuela, Trump respondió con un escueto: “Ya lo descubrirás”.
El Cártel de los Soles vs Trump
El Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro y otros altos funcionarios chavistas, fue incluido en la listade organizaciones terroristas, y Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa por su captura.
Además de los destructores, submarinos nucleares y escuadrones anfibios ya desplegados en la región, la llegada de los F-35 introduce una dimensión distinta, dado que estos aviones han sido diseñados para operaciones de alta intensidad y no suelen destinarse a misiones de interdicción de drogas.
Recientemente, el Departamento de Defensa de EE. UU. envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para tareas “antinarcóticos” en el marco de la operación contra el Cártel de los Soles.
El despliegue ocurre en medio de la operación ordenada por Donald Trump para combatir a organizaciones que la Casa Blanca ha catalogado como “narcoterroristas”.
Trump autorizó a las fuerzas militares a derribar aviones venezolanos si hostigan a buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales del Caribe.
La instrucción se dio tras un incidente con dos cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sobrevolaron a baja altura el destructor USS Jason Dunham. El Pentágono calificó la maniobra como “altamente provocadora”.
En respuesta, Maduro anunció que Venezuela pasaría a una etapa de “lucha armada planificada” en caso de agresión, e insistió en la movilización de millones de milicianos para la defensa del país.
Preguntas frecuentes sobre la tensión entre Estados Unidos y Venezuela
¿Qué es el Cártel de los Soles y por qué está en la mira de Estados Unidos?
El Cártel de los Soles es una red criminal vinculada al tráfico de drogas, supuestamente liderada por altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido Nicolás Maduro. Estados Unidos lo ha designado como una organización terrorista y ofrece 50 millones de dólares por la captura de Maduro. Esta organización es acusada de traficar cocaína hacia Estados Unidos y Europa, en complicidad con otros grupos criminales internacionales.
¿Por qué Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en el Caribe?
El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye cazas F-35 y buques de guerra, se enmarca en una operación para enfrentar el narcotráfico en la región. El objetivo es frenar el flujo de drogas hacia el territorio estadounidense y presionar al régimen de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar un cartel narcoterrorista. Estas medidas buscan reforzar la seguridad nacional y disuadir actividades delictivas en el Caribe.
¿Qué ha dicho Donald Trump sobre un posible ataque al Cártel de los Soles en Venezuela?
Ante la pregunta de si considera un ataque a los carteles dentro de Venezuela, Donald Trump respondió enigmáticamente: “Ya lo descubrirás”. Esta declaración, junto con el despliegue militar en la región, sugiere que Estados Unidos está evaluando sus opciones para enfrentar al Cártel de los Soles, aunque no ha confirmado acciones específicas.
¿Cómo ha respondido Venezuela a la escalada de tensiones con Estados Unidos?
Nicolás Maduro ha anunciado que Venezuela está preparada para una “lucha armada planificada” en caso de una agresión militar de Estados Unidos. Maduro ha movilizado milicianos y soldados para defender el país, calificando las acciones estadounidenses como una amenaza imperialista. Además, ha mantenido canales de comunicación abiertos con EE.UU., aunque las relaciones están tensas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.