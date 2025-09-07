Trump se pronuncia sobre posible ataque al Cártel de los Soles dentro de Venezuela

El presidente Donald Trump respondió este domingo sobre la posibilidad de un ataque al Cártel de los Soles en Venezuela.

A la pregunta de un periodista sobre si considera un ataque a los carteles dentro de Venezuela, Trump respondió con un escueto: “Ya lo descubrirás”.

El Cártel de los Soles vs Trump

El Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro y otros altos funcionarios chavistas, fue incluido en la listade organizaciones terroristas, y Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa por su captura.

Además de los destructores, submarinos nucleares y escuadrones anfibios ya desplegados en la región, la llegada de los F-35 introduce una dimensión distinta, dado que estos aviones han sido diseñados para operaciones de alta intensidad y no suelen destinarse a misiones de interdicción de drogas.

Recientemente, el Departamento de Defensa de EE. UU. envió 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para tareas “antinarcóticos” en el marco de la operación contra el Cártel de los Soles.

El despliegue ocurre en medio de la operación ordenada por Donald Trump para combatir a organizaciones que la Casa Blanca ha catalogado como “narcoterroristas”.

Trump autorizó a las fuerzas militares a derribar aviones venezolanos si hostigan a buques estadounidenses desplegados en aguas internacionales del Caribe.

La instrucción se dio tras un incidente con dos cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sobrevolaron a baja altura el destructor USS Jason Dunham. El Pentágono calificó la maniobra como “altamente provocadora”.

En respuesta, Maduro anunció que Venezuela pasaría a una etapa de “lucha armada planificada” en caso de agresión, e insistió en la movilización de millones de milicianos para la defensa del país.

