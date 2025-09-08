El DHS publica lista con migrantes criminales detenidos en Luisiana: Más de 20 son cubanos

Agentes federales de distintas agencias de Estados Unidos —FBI, ICE, HSI, ATF y DEA— participan en un operativo conjunto. (Imagen de Referencia)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) reveló el viernes los nombres y antecedentes penales de 51 inmigrantes indocumentados considerados entre los más peligrosos del país, actualmente detenidos en la penitenciaría estatal de Luisiana, conocida como Louisiana Lockup o Prisión de Angola.

Entre ellos, más de 20 ciudadanos cubanos aparecen en la lista junto a convictos de otros países como Venezuela, China, Irán, Rusia y Vietnam. Según el DHS, los delitos por los que fueron condenados incluyen asesinato, violación, explotación sexual y agresiones contra menores.

La publicación forma parte de un esfuerzo de colaboración entre el gobierno federal y el estado de Luisiana que amplió el espacio de detención de ICE en hasta 416 camas. En su comunicado, el DHS destacó que en el centro permanecen recluidos:

26 inmigrantes ilegales condenados por asesinato.

8 por violación.

8 por explotación sexual de un menor.

9 por agresión sexual a un menor.

“Asesinos, pedófilos, violadores y depredadores de menores. Estos son los delincuentes extranjeros ilegales bárbaros arrestados por ICE y retenidos en la cárcel de Luisiana”, afirmó un portavoz del Departamento, en un lenguaje que subraya el tono de dureza migratoria del actual gobierno.

El peso de la comunidad cubana en la lista

Los nombres difundidos muestran que los cubanos tienen una presencia significativa en el listado. Algunos de los condenados procedentes de la isla cumplen largas penas por asesinato, como Erick Carlos Artiles Ramos, Félix Bartutis Pérez, Ricardo Blanco Chomat o Juan Carlos Viera-Guedes, mientras que otros figuran por delitos sexuales, como Yamil Ballate-Martínez o Maykel Rodríguez Valladares.

La cifra supera las dos decenas, lo que convierte a los cubanos en una de las nacionalidades con mayor representación en este grupo de criminales indocumentados detenidos en Estados Unidos.

Aunque se trata de delincuentes convictos, la publicación del listado refuerza el discurso oficial de que los inmigrantes indocumentados representan un peligro para la seguridad del país.

Mientras miles de cubanos buscan refugio y mejores oportunidades en territorio estadounidense, este tipo de informes amenaza con alimentar estigmas y endurecer aún más el debate migratorio, donde los casos criminales son usados como argumento para justificar medidas restrictivas que afectan a familias y migrantes sin antecedentes.

