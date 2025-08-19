Excarcelan al preso político del 11J Virgilio Mantilla

Vídeos relacionados:
El opositor camagüeyano Virgilio Mantilla Arango fue excarcelado tras cumplir íntegramente una condena de cuatro años, informó el lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
A través de su cuenta de X la organización recordó que el opositor estuvo encarcelado en condiciones inhumanas durante más de cuatro años, a pesar de las constantes denuncias de familiares y organizaciones internacionales.
Poco después de conocerse su liberación, la activista de las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería pidió apoyo para el opositor, al advertir que tras su salida de prisión “está en la peor de las miserias”.
“Ni una sábana para dormir tiene, ni teléfono ni nada. Él no ha pedido nada, soy yo la que solicita ayuda para él”, aseguró en un mensaje publicado en Facebook.
Mantilla Arango, líder de la organización Unidad Camagüeyana, participó en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), apenas días después de cumplir una sanción de siete meses en la prisión de Kilo 8.
El 16 de julio fue arrestado junto a otros manifestantes y, en septiembre de ese año, fue condenado a tres años y tres meses de privación de libertad.
Lo más leído hoy:
Aunque su excarcelación correspondía inicialmente al 16 de octubre de 2024, en marzo de ese mismo año fue acusado de “desacato” tras protestar junto a otros reclusos por la escasez de alimentos y medicinas en la prisión.
En febrero de 2025 estuvo a punto de recibir una quinta sanción, luego de que autoridades del penal Kilo 7 lo acusaran de difundir un poema y denunciar la situación de un primo que realizó una huelga de hambre.
La organización Prisoners Defenders afirma que en la Isla permanecen 1.176 personas encarceladas por motivos políticos, la cifra más alta desde 2018.
Preguntas frecuentes sobre la excarcelación de Virgilio Mantilla Arango y la situación de los presos políticos en Cuba
¿Quién es Virgilio Mantilla Arango y por qué fue encarcelado?
Virgilio Mantilla Arango es un opositor político cubano y líder de la organización Unidad Camagüeyana. Fue encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 y posteriormente sancionado por "desacato" mientras cumplía su condena. Pasó más de cuatro años en prisión bajo condiciones inhumanas, lo que provocó denuncias de organizaciones internacionales y familiares.
¿En qué condiciones salió Virgilio Mantilla de prisión?
Virgilio Mantilla Arango salió de prisión en condiciones de extrema precariedad. Según la activista Leticia Ramos Herrería, Mantilla no tiene ni siquiera lo básico para vivir, como una sábana o teléfono, y se encuentra en una situación de miseria. Esta es una situación común entre los presos políticos cubanos al ser liberados, debido al control y represión constante del régimen.
¿Cuántos presos políticos hay actualmente en Cuba?
En Cuba permanecen encarceladas 1.176 personas por motivos políticos, según la organización Prisoners Defenders. Esta cifra es la más alta desde 2018 y refleja el uso del sistema penal como herramienta de represión política por parte del régimen cubano.
¿Qué denuncias se han realizado sobre las condiciones en las cárceles cubanas?
Las condiciones en las cárceles cubanas han sido calificadas como inhumanas, con situaciones críticas de desnutrición y abandono médico. Los presos, como Virgilio Mantilla, han denunciado que la alimentación es insuficiente y la atención médica nula, lo que pone en riesgo su vida e integridad. Estas denuncias son apoyadas por organizaciones internacionales que exigen una intervención para mejorar el sistema penitenciario cubano.
¿Qué medidas están tomando las organizaciones internacionales respecto a los presos políticos en Cuba?
Organizaciones internacionales están exigiendo la liberación total e incondicional de los presos políticos en Cuba. También demandan la apertura del sistema penitenciario a observadores independientes para asegurar el respeto a los derechos humanos. Las liberaciones recientes no son consideradas una mejora, ya que los excarcelados siguen bajo estricta vigilancia y condiciones restrictivas, con riesgo de ser reencarcelados.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.