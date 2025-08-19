Excarcelan al preso político del 11J Virgilio Mantilla

Vídeos relacionados:

El opositor camagüeyano Virgilio Mantilla Arango fue excarcelado tras cumplir íntegramente una condena de cuatro años, informó el lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

A través de su cuenta de X la organización recordó que el opositor estuvo encarcelado en condiciones inhumanas durante más de cuatro años, a pesar de las constantes denuncias de familiares y organizaciones internacionales.

Poco después de conocerse su liberación, la activista de las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería pidió apoyo para el opositor, al advertir que tras su salida de prisión “está en la peor de las miserias”.

“Ni una sábana para dormir tiene, ni teléfono ni nada. Él no ha pedido nada, soy yo la que solicita ayuda para él”, aseguró en un mensaje publicado en Facebook.

Mantilla Arango, líder de la organización Unidad Camagüeyana, participó en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), apenas días después de cumplir una sanción de siete meses en la prisión de Kilo 8.

El 16 de julio fue arrestado junto a otros manifestantes y, en septiembre de ese año, fue condenado a tres años y tres meses de privación de libertad.

Aunque su excarcelación correspondía inicialmente al 16 de octubre de 2024, en marzo de ese mismo año fue acusado de “desacato” tras protestar junto a otros reclusos por la escasez de alimentos y medicinas en la prisión.

En febrero de 2025 estuvo a punto de recibir una quinta sanción, luego de que autoridades del penal Kilo 7 lo acusaran de difundir un poema y denunciar la situación de un primo que realizó una huelga de hambre.

La organización Prisoners Defenders afirma que en la Isla permanecen 1.176 personas encarceladas por motivos políticos, la cifra más alta desde 2018.

