Boxeador cubano arrestado en EE.UU. por posesión de sustancias controladas

El boxeador cubano Damián Lescaille fue arrestado por posesión de sustancias controladas sin receta válida en EE. UU.

Lescaille fue arrestado en Brando, Mississipi el pasado 25 de agosto de 2025 a las 9:36 p.m. y enfrenta dos cargos de posesión de una sustancia controlada (categorías III, IV o V).

A Lescaille se le impuso una fianza de $100,000 por el primer cargo y otra de $20,000, según la Oficina del Sheriff de Brandon.

El periodista de El Nuevo Herald especializado en boxeo Jorge Ebro considera que el solo hecho de ser acusado bajo esta figura pone en situación delicada la carrera de Lescaille, de 26 años.

“Es un golpe muy duro, porque este muchacho tenía todo por delante (…) Esperemos que las cosas se aclaren y que pueda salir de este problema con la oportunidad de retomar su carrera”, dijo a Ebro una fuente cercana al boxeador.

El boxeador, sin embargo, no peleaba desde octubre del 2023 y se dedicaba a manejar un camión.

El próximo martes los abogados de Lescaille tendrán más detalles sobre los cargos de que acusan al natural de Camagüey, que llegó a EE. UU. en 2020.

A mediados de agosto, el boxeador cubano Billy Rodríguez, medallista panamericano que abandonó una delegación oficial en 2022, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami.

Rodríguez, de 28 años, se encontraba en libertad condicional bajo el estatus migratorio I-220A, mientras esperaba su cita de corte para solicitar asilo político en 2027.

Su arresto ha generado alarma en su familia y su entorno deportivo, quienes temen su posible deportación a Cuba, donde creen enfrentaría represalias por su deserción.

Rodríguez huyó de una delegación cubana en México tras una competencia internacional en agosto de 2022, y cruzó la frontera hacia Estados Unidos en busca de libertad y nuevas oportunidades profesionales.

