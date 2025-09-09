El mundo gasta más en armas que nunca: 2,7 billones de dólares en 2024

Vídeos relacionados:

El mundo alcanzó en 2024 un nuevo récord en gasto militar, con 2,7 billones de dólares, lo que supone un promedio de 334 dólares anuales por habitante, según un informe de la ONU publicado este martes.

La cifra multiplica la brecha entre el aumento de recursos para la defensa y los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, equivale al Producto Interno Bruto de todo el continente africano y supera al de más de la mitad de los países latinoamericanos, informó la agencia EFE.

De mantenerse la tendencia, el gasto podría alcanzar 3,5 billones en 2030 y 4,7 billones en 2035, cinco veces más que al final de la Guerra Fría, advierte el reporte.

El informe destaca que el gasto militar mundial es 13 veces mayor que la ayuda al desarrollo de los países ricos y 750 veces el presupuesto regular de la ONU.

«El gasto militar excesivo no garantiza la paz. Estos desembolsos desvían inversiones necesarias en salud, educación, empleo o protección frente a inundaciones y sequías», alertó el secretario general, António Guterres, durante la presentación del informe.

El documento subraya que un aumento del 1 % en el gasto militar de un país de ingresos medios-bajos implica recortes equivalentes en programas de salud pública. Además, recuerda que la industria de defensa genera menos empleos que sectores civiles: 1.000 millones en gasto militar crean 11.200 puestos de trabajo, frente a los 26.700 que produciría la misma inversión en educación o energías renovables.

La ONU advierte que con menos del 4 % del gasto militar global se podría erradicar el hambre en el mundo de aquí a 2040; con poco más del 10 %, vacunar a todos los niños del planeta; y con un 15 %, cubrir la adaptación climática de los países pobres.

Otra paradoja señalada en el informe es que África, pese a ser escenario de múltiples conflictos armados, sólo representa un 2 % del gasto militar global, a pesar de concentrar al 20 % de la población mundial.

El reporte concluye que la actual escalada de inversión en armamento aumenta la vulnerabilidad de los países más pobres y retrasa las metas de desarrollo sostenible, al tiempo que beneficia a las grandes potencias y la industria armamentística.

