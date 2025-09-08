Trump pierde apelación: Deberá pagar 83,3 millones por difamar a escritora que lo acusó

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un nuevo revés judicial este lunes cuando un tribunal federal de apelaciones ratificó la condena civil que lo obliga a pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de agresión sexual y fue blanco de ataques reiterados en redes sociales y declaraciones públicas.

Según informó la agencia Associated Press (AP), la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó la apelación del mandatario y calificó como “justa y razonable” la decisión del jurado que estableció la millonaria indemnización.

El panel de tres jueces destacó que el grado de “reprochabilidad” en la conducta de Trump fue “extraordinario, quizá sin precedentes”, teniendo en cuenta las campañas de descrédito que dirigió contra Carroll durante años.

El actual presidente había argumentado que los daños eran “excesivos”, en particular los 65 millones de dólares en daños punitivos, y que debía abrirse un nuevo juicio tras el fallo de la Corte Suprema que amplió la inmunidad presidencial.

Sin embargo, los jueces rechazaron esas alegaciones y subrayaron que los ataques de Trump contra Carroll se volvieron “más extremos y frecuentes” a medida que avanzaba el proceso judicial.

Carroll, de 81 años, denunció en sus memorias que Trump la agredió sexualmente en 1996 en una tienda departamental de Nueva York.

En un primer juicio celebrado en 2023, un jurado determinó que Trump fue responsable de abuso sexual y le ordenó pagar 5 millones de dólares en compensación.

Posteriormente, un segundo juicio se centró exclusivamente en los daños por difamación a raíz de los comentarios del presidente en 2019, cuando la acusó de ser una “mentirosa motivada políticamente y por dinero” y llegó a insinuar que “no era su tipo”.

El tribunal también recordó que Carroll recibió cientos de amenazas de muerte después de las declaraciones del presidente y que perdió su trabajo de décadas como columnista en la revista Elle.

Su abogada, Roberta Kaplan, celebró el fallo de apelación señalando que la corte reconoció que “Carroll decía la verdad, y que Donald Trump no”.

La defensa de Trump, por su parte, insistió en que el caso forma parte de una “politización del sistema judicial” y anticipó que acudirán a la Corte Suprema.

En paralelo, el mandatario continúa enfrentando múltiples causas judiciales mientras cumple su segundo mandato en la Casa Blanca.

